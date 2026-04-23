Misteriosa muerte de un experto en ovnis y fenómenos paranormales: crecen las sospechas

David Wilcock fue un hombre destacado del llamado 'movimiento de divulgación', que sostenía que el Gobierno de EE.UU. mantiene en secreto información sobre ovnis, vida extraterrestre y tecnologías avanzadas.
El investigador estadounidense especializado en ovnis y autor de bestsellers sobre fenómenos paranormales, David Wilcock, falleció esta semana tras quitarse la vida en su vivienda en el estado de Colorado a los 53 años, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Boulder.
"El servicio de comunicaciones del condado de Boulder recibió una llamada al 911 aproximadamente a las 10:44 de la mañana del lunes 20 de abril de 2026 […]. El especialista en comunicaciones de emergencia que atendió la llamada sospechó que la persona que llamaba estaba atravesando una crisis de salud mental", señala el comunicado.
De acuerdo con el reporte, los agentes arribaron alrededor de las 11:02 y "entraron en contacto con un hombre fuera de una vivienda que llevaba un arma". "A los pocos minutos de la llegada de los agentes, utilizó el arma contra sí mismo. Fue declarado muerto en el lugar", precisaron. La Oficina del Forense del Condado de Boulder confirmó posteriormente que se trataba de Wilcock.
Wilcock fue una figura influyente dentro del llamado “movimiento de divulgación”, que sostiene que el Gobierno de Estados Unidos mantiene en secreto información sobre ovnis, vida extraterrestre y tecnologías avanzadas. A lo largo de su trayectoria, desarrolló su carrera en torno a estas teorías y promovió la idea de que dichos datos debían hacerse públicos.
Su mensaje tuvo gran repercusión en plataformas como YouTube y otras redes sociales, donde acumuló cientos de miles de seguidores a través de transmisiones en vivo y publicaciones en las que desarrollaba sus hipótesis. Además, fue autor de varios libros, entre ellos Investigaciones del campo fuente (The Source Field Investigations) y La clave de la sincronicidad (The Synchronicity Key), ambos incluidos en la lista de bestsellers de The New York Times.
De este modo, se consolidó como una de las voces más reconocidas en ese ámbito, generando tanto adhesiones como cuestionamientos por sus planteos sobre supuestos secretos gubernamentales y fenómenos extraterrestres.
Días antes de su muerte, había dado indicios de atravesar un momento complejo. "Todavía no estoy seguro de si haré un programa mañana. Este fin de semana me han pasado cosas muy intensas. De cualquier manera, quiero que todos sepan cuánto los quiero y cuánto los valoro. Recuerden siempre que el Creador está dentro de nosotros y que vivimos en un universo lleno de amor. Les agradezco profundamente todo su amor, cuidado y apoyo", escribió en su cuenta de X.
Tras conocerse la noticia, numerosos seguidores manifestaron su pesar en redes sociales. "Me rompe el corazón escuchar esta noticia. Queríamos mucho a David. Lo seguimos desde el comienzo de la pandemia. Muchos de mis amigos también empezaron a seguirlo en internet. Rezo para que su familia y sus amigos tengan fuerza. Es una pérdida enorme", expresó un usuario.
Otros, en cambio, pusieron en duda las circunstancias del fallecimiento. "¿Cómo sabemos que realmente era David quien escribió eso? ¡Esto fue una trampa!", comentó uno. "Esto no suena como algo propio de un hombre que vaya a suicidarse", opinó otro.
"Las personas que conocen la verdad han sido hechas desaparecer, así que entendemos tu preocupación", señala otro comentario. "Fue muy imprudente no revelar lo que le estaba pasando; ¡eso podría haberle salvado la vida! En cambio, literalmente los protegió y les dio exactamente lo que querían", lamentó otro usuario.
El impacto de Wilcock no se limitó al ámbito digital, sino que también alcanzó espacios políticos. La congresista estadounidense Anna Paulina Luna expresó sus condolencias en redes sociales tras conocerse su fallecimiento.