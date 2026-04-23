Misteriosa muerte de un experto en ovnis y fenómenos paranormales: crecen las sospechas

Su mensaje tuvo gran repercusión en plataformas como YouTube y otras redes sociales, donde acumuló cientos de miles de seguidores a través de transmisiones en vivo y publicaciones en las que desarrollaba sus hipótesis. Además, fue autor de varios libros, entre ellos Investigaciones del campo fuente (The Source Field Investigations) y La clave de la sincronicidad (The Synchronicity Key), ambos incluidos en la lista de bestsellers de The New York Times.

De este modo, se consolidó como una de las voces más reconocidas en ese ámbito, generando tanto adhesiones como cuestionamientos por sus planteos sobre supuestos secretos gubernamentales y fenómenos extraterrestres.

Días antes de su muerte, había dado indicios de atravesar un momento complejo. "Todavía no estoy seguro de si haré un programa mañana. Este fin de semana me han pasado cosas muy intensas. De cualquier manera, quiero que todos sepan cuánto los quiero y cuánto los valoro. Recuerden siempre que el Creador está dentro de nosotros y que vivimos en un universo lleno de amor. Les agradezco profundamente todo su amor, cuidado y apoyo", escribió en su cuenta de X.

david-wilcock

Tras conocerse la noticia, numerosos seguidores manifestaron su pesar en redes sociales. "Me rompe el corazón escuchar esta noticia. Queríamos mucho a David. Lo seguimos desde el comienzo de la pandemia. Muchos de mis amigos también empezaron a seguirlo en internet. Rezo para que su familia y sus amigos tengan fuerza. Es una pérdida enorme", expresó un usuario.

Otros, en cambio, pusieron en duda las circunstancias del fallecimiento. "¿Cómo sabemos que realmente era David quien escribió eso? ¡Esto fue una trampa!", comentó uno. "Esto no suena como algo propio de un hombre que vaya a suicidarse", opinó otro.

"Las personas que conocen la verdad han sido hechas desaparecer, así que entendemos tu preocupación", señala otro comentario. "Fue muy imprudente no revelar lo que le estaba pasando; ¡eso podría haberle salvado la vida! En cambio, literalmente los protegió y les dio exactamente lo que querían", lamentó otro usuario.

El impacto de Wilcock no se limitó al ámbito digital, sino que también alcanzó espacios políticos. La congresista estadounidense Anna Paulina Luna expresó sus condolencias en redes sociales tras conocerse su fallecimiento.