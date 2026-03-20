Netanyahu afirmó que "Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Kan" y estalló la controversia

El funcionario también criticó la mención a Gengis Kan, al considerarlo responsable de masacres históricas, y vinculó esa referencia con lo que describió como el accionar actual del gobierno israelí.

El cruce ocurre en medio de una escalada militar iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra territorio iraní con el objetivo declarado de neutralizar amenazas estratégicas.

bombardeosdeisraelairan Los bombardeos israelíes fueron dirigidos contra la capital de Irán.

Desde entonces, el conflicto se amplió con represalias de Irán, que lanzó oleadas de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región. También se registraron ataques a instalaciones energéticas vinculadas a intereses de Washington.

Las autoridades iraníes informaron que más de 1.300 civiles murieron desde el inicio de las hostilidades, junto con la destrucción de infraestructura clave, viviendas y centros de salud.

En paralelo, Teherán avanzó con el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que provocó un fuerte impacto en los mercados energéticos.

En este escenario, las declaraciones de Netanyahu sumaron tensión política a un conflicto que ya tiene alcance regional y consecuencias globales en materia de seguridad y economía.