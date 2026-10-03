Los ataques profundizaron la preocupación por la situación en Ormuz, escenario durante las últimas semanas de una sucesión de incidentes contra barcos mercantes. La propia UKMTO registró numerosos ataques desde fines de agosto y recomendó a las embarcaciones que atraviesan el área extremar las precauciones. El organismo informó esta semana sobre varios petroleros alcanzados por proyectiles cuya procedencia todavía no fue establecida.

El estrecho constituye uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial y su situación se convirtió en uno de los principales focos del enfrentamiento que involucra a Irán y Estados Unidos. El conflicto escaló a partir de las operaciones militares lanzadas contra territorio iraní a fines de febrero y desde entonces la circulación comercial por la región sufrió fuertes alteraciones.

Controles sobre embarcaciones

Teherán consolidó durante el conflicto una fuerte presencia sobre el paso marítimo y estableció controles sobre embarcaciones, mientras Washington desplegó fuerzas para garantizar el tránsito comercial y, al mismo tiempo, mantiene un bloqueo contra el tráfico con puertos iraníes. CENTCOM sostiene que sus fuerzas permiten el paso de los barcos que no violan esas restricciones.

El riesgo para las tripulaciones quedó expuesto nuevamente el 23 de septiembre, cuando el mercante Cape Dao, de bandera de Antigua y Barbuda, fue atacado frente a las costas de Omán. Un marinero indio murió y otros 27 tripulantes fueron rescatados por la Marina omaní. La autoría de ese ataque tampoco fue establecida públicamente.

La tensión se desarrolla, además, mientras continúan los contactos diplomáticos para intentar reducir el enfrentamiento entre Washington y Teherán. Irán planteó entre sus condiciones para una desescalada la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos reclama garantías para la libre navegación y mantiene su presión sobre las exportaciones iraníes. Las conversaciones indirectas, con mediación de Qatar, todavía no consiguieron cerrar las diferencias entre ambas partes.