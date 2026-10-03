Dos buques cisterna fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido cuando navegaban por las inmediaciones del estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta.
Dos buques petroleros fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de tensión sobre una de las rutas marítimas más estratégicas para el suministro mundial de energía. Los ataques no dejaron víctimas entre las tripulaciones ni provocaron derrames de crudo, aunque volvieron a encender las alarmas por la seguridad de la navegación comercial en Medio Oriente.
El primero de los incidentes ocurrió cuando un buque cisterna abandonaba el estrecho. Según informó la agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), la embarcación fue alcanzada por un proyectil no identificado que provocó un incendio y un apagón eléctrico a bordo.
La tripulación consiguió controlar las llamas y posteriormente el petrolero pudo continuar su recorrido. No se informaron heridos ni consecuencias ambientales. La UKMTO tampoco difundió la identidad del buque ni precisó el origen del proyectil, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.
Horas después se produjo un segundo episodio. Otro petrolero fue alcanzado en el costado de babor mientras navegaba a unos cuatro millas náuticas -alrededor de 7,4 kilómetros- al este de Omán. En ese caso, todos los integrantes de la tripulación también fueron reportados a salvo y las primeras evaluaciones no detectaron contaminación en el mar.
Los ataques profundizaron la preocupación por la situación en Ormuz, escenario durante las últimas semanas de una sucesión de incidentes contra barcos mercantes. La propia UKMTO registró numerosos ataques desde fines de agosto y recomendó a las embarcaciones que atraviesan el área extremar las precauciones. El organismo informó esta semana sobre varios petroleros alcanzados por proyectiles cuya procedencia todavía no fue establecida.
El estrecho constituye uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial y su situación se convirtió en uno de los principales focos del enfrentamiento que involucra a Irán y Estados Unidos. El conflicto escaló a partir de las operaciones militares lanzadas contra territorio iraní a fines de febrero y desde entonces la circulación comercial por la región sufrió fuertes alteraciones.
Teherán consolidó durante el conflicto una fuerte presencia sobre el paso marítimo y estableció controles sobre embarcaciones, mientras Washington desplegó fuerzas para garantizar el tránsito comercial y, al mismo tiempo, mantiene un bloqueo contra el tráfico con puertos iraníes. CENTCOM sostiene que sus fuerzas permiten el paso de los barcos que no violan esas restricciones.
El riesgo para las tripulaciones quedó expuesto nuevamente el 23 de septiembre, cuando el mercante Cape Dao, de bandera de Antigua y Barbuda, fue atacado frente a las costas de Omán. Un marinero indio murió y otros 27 tripulantes fueron rescatados por la Marina omaní. La autoría de ese ataque tampoco fue establecida públicamente.
La tensión se desarrolla, además, mientras continúan los contactos diplomáticos para intentar reducir el enfrentamiento entre Washington y Teherán. Irán planteó entre sus condiciones para una desescalada la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos reclama garantías para la libre navegación y mantiene su presión sobre las exportaciones iraníes. Las conversaciones indirectas, con mediación de Qatar, todavía no consiguieron cerrar las diferencias entre ambas partes.