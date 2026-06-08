Javier Milei viaja a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de EE.UU.

A fines de abril, el líder de La Libertad Avanza había visitado el portaaviones USS Nimitz de la Marina norteamericana en aguas del Atlántico Sur. En aquel momento estuvo acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia; el canciller Pablo Quirno; y el embajador estadounidense Peter Lamelas.

mileportaaviones Javier Milei, en abril pasado, cuando visitó un portaaviones norteamericano junto a su hermana Karina, el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas.

"La presencia del presidente Milei nos recuerda que estamos en una nueva era de relación bilateral, avanzando más allá de la mera cooperación hacia una alineación estratégica profunda", destacó el diplomático en un comunicado.

Los ejercicios conjuntos se desarrollaron en la zona económica exclusiva argentina en ocasión del tránsito del USS Nimitz y el destructor USS Gridley, según lo dispuesto por decreto por Milei.

Nuevos lazos con Israel

A su vez, la Casa Rosada confirmó que el presidente Javier Milei encabezará a partir de este lunes una serie de actos públicos diseñados para reforzar los lazos geopolíticos con Israel y consolidar aún más el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires.

La actividad presidencial comenzará formalmente a las 21:30 en el Palacio Libertad, donde el mandatario liderará el "Tributo al Rebe de Lubavitch", en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson.

El economista, quien mantiene una estrecha relación espiritual con esta corriente y ya visitó su tumba en Nueva York tras asumir la presidencia, será uno de los oradores principales del encuentro.