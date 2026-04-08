Para Israel no hay tregua: masivos bombardeos en el Líbano a supuestas sedes de Hezbolá

Tras el impresionante ataque coordinado, denominado León Rugiente, el Ministerio de Salud libanés advierte por hospitales colapsados y una enorme cifra de víctimas fatales.
El panorama en el Líbano es crítico tras una serie de destrucciones masivas provocadas por la última ofensiva de Israel. Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se trató del ataque coordinado más grande en todo el territorio desde que comenzó la operación denominada León Rugiente.
Ante este escenario, el ministro de Salud libanés, Rakan Nasser al Din, se refirió a un saldo de cientos de muertos y heridos repartidos por diferentes puntos del país. "Los hospitales en nuestro país están abarrotados de víctimas", lamentó el funcionario, mientras la Cruz Roja Libanesa desplegó un centenar de ambulancias para asistir y trasladar a los afectados hacia los centros médicos.
Las consecuencias del bombardeo quedaron registradas en redes sociales, donde circularon imágenes de edificios reducidos a escombros y grandes columnas de humo que cubrieron el cielo en las zonas impactadas.
Desde el lado israelí, las FDI emitieron un comunicado detallando el alcance de la maniobra. "En 10 minutos y de forma simultánea en múltiples zonas, las FDI completaron el mayor ataque coordinado contra más de 100 centros de mando y emplazamientos militares de [el movimiento libanés] Hezbolá", explicaron las autoridades militares.
El organismo también señaló que el operativo tuvo lugar en zonas residenciales. De acuerdo con la institución, "la mayor parte de la infraestructura atacada estaba situada en el corazón de la población civil". El argumento de Israel es que los ataques apuntaban directamente a bases de inteligencia y sedes centrales del grupo armado.
Los objetivos alcanzados, de acuerdo a la información de las FDI, incluyeron centros estratégicos y bases operativas de diversas ramas de Hezbolá. Se mencionaron daños a infraestructuras navales y de fuego (responsables de ataques contra soldados israelíes) además de activos de la Fuerza Radwan y de la unidad aérea 127, consideradas las facciones de élite de la organización.
La ofensiva se extendió con fuerza sobre Beirut, el valle de la Becá y el sur del país. "El ataque a gran escala se basó en inteligencia precisa de las FDI y fue planificado minuciosamente durante semanas por la Dirección de Operaciones, la Dirección de Inteligencia, la Fuerza Aérea israelí y el Mando Norte, con el objetivo de profundizar el daño infligido a la organización terrorista Hezbolá", detallaron desde las fuerzas israelíes.
Finalmente, el gobierno de Tel Aviv confirmó que sus acciones contra Irán han terminado por el momento. Sin embargo, aclararon que este cese de hostilidades no se aplica al territorio libanés, donde la actividad militar continúa vigente.
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