Para Israel no hay tregua: masivos bombardeos en el Líbano a supuestas sedes de Hezbolá

El organismo también señaló que el operativo tuvo lugar en zonas residenciales. De acuerdo con la institución, "la mayor parte de la infraestructura atacada estaba situada en el corazón de la población civil". El argumento de Israel es que los ataques apuntaban directamente a bases de inteligencia y sedes centrales del grupo armado.

ssstwitter.com_1775655443703 Imágenes del ataque de Israel al Líbano. Hospitales desbordados.

Los objetivos alcanzados, de acuerdo a la información de las FDI, incluyeron centros estratégicos y bases operativas de diversas ramas de Hezbolá. Se mencionaron daños a infraestructuras navales y de fuego (responsables de ataques contra soldados israelíes) además de activos de la Fuerza Radwan y de la unidad aérea 127, consideradas las facciones de élite de la organización.

La ofensiva se extendió con fuerza sobre Beirut, el valle de la Becá y el sur del país. "El ataque a gran escala se basó en inteligencia precisa de las FDI y fue planificado minuciosamente durante semanas por la Dirección de Operaciones, la Dirección de Inteligencia, la Fuerza Aérea israelí y el Mando Norte, con el objetivo de profundizar el daño infligido a la organización terrorista Hezbolá", detallaron desde las fuerzas israelíes.

Finalmente, el gobierno de Tel Aviv confirmó que sus acciones contra Irán han terminado por el momento. Sin embargo, aclararon que este cese de hostilidades no se aplica al territorio libanés, donde la actividad militar continúa vigente.