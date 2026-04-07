Donald Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán

“En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluye el comunicado de Trump.

Trump estableció una serie de plazos desde el inicio del conflicto en febrero pasado, amenazando con intensificar el conflicto, sólo para dar marcha atrás poco antes de que expiren.

Horas antes el martes, Trump había amenazado con que "toda una civilización morirá esta noche" si Irán no alcanzaba un acuerdo que incluyera la reapertura del estrecho de Ormuz -por el que antes de la guerra circulaba la quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial- antes de la fecha límite.

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Las negociaciones previas

Los Estados Unidos e Irán se encontraban negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Trump había dicho dijo este martes en Fox News que se encontraba en "negociaciones intensas" con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz.

En una llamada telefónica con la cadena, el mandatario aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo que él fijó para las 20 hora local de Washington.

Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta.