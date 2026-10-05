El presidente llega a la campaña electoral en un contexto complejo, marcado por distintos escándalos y causas judiciales que afectan a personas de su entorno. Entre los involucrados se encuentran su esposa y antiguos colaboradores del Partido Socialista. A esa situación se suma la crisis migratoria en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos a finales de julio. Parte de ellas permanece alojada en campamentos improvisados, lo que también generó cuestionamientos hacia la administración nacional.

Según encuestas, el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, aparece por delante de los socialistas, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. En ese escenario, Vox, tercera fuerza política, podría convertirse en un actor clave para la formación del próximo gobierno.

Los comicios estaban previstos para 2027 y el Partido Popular llevaba meses reclamando un adelanto electoral. Ahora, con la fecha fijada para el 29 de noviembre, España se encamina a una elección anticipada en un escenario marcado por la incertidumbre sobre quién podrá reunir los apoyos necesarios para gobernar.