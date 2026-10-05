La derrota parlamentaria aceleró una definición política inesperada, mientras crecen las críticas, aparecen causas judiciales y el Partido Popular gana terreno en los sondeos.
El escenario político español quedó atravesado por una convocatoria electoral anticipada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes y fijó los comicios para el domingo 29 de noviembre, después de una derrota legislativa y en medio de protestas en Madrid.
La decisión llegó luego de que dos decretos impulsados por el Ejecutivo fueran rechazados el viernes en las Cortes. El revés parlamentario terminó por acelerar una medida que modifica el calendario previsto, ya que los comicios estaban programados originalmente para 2027.
Durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, el dirigente socialista defendió la gestión de su gobierno y presentó las próximas elecciones como una instancia para definir el rumbo político del país. En ese marco, pidió a los españoles que decidan entre dos modelos diferentes.
Sánchez llamó a elegir entre la “ola ultraderechista” que, según afirmó, “involuciona y recorta derechos”, y una España que continúe siendo “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.
El presidente llega a la campaña electoral en un contexto complejo, marcado por distintos escándalos y causas judiciales que afectan a personas de su entorno. Entre los involucrados se encuentran su esposa y antiguos colaboradores del Partido Socialista. A esa situación se suma la crisis migratoria en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos a finales de julio. Parte de ellas permanece alojada en campamentos improvisados, lo que también generó cuestionamientos hacia la administración nacional.
Según encuestas, el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, aparece por delante de los socialistas, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. En ese escenario, Vox, tercera fuerza política, podría convertirse en un actor clave para la formación del próximo gobierno.
Los comicios estaban previstos para 2027 y el Partido Popular llevaba meses reclamando un adelanto electoral. Ahora, con la fecha fijada para el 29 de noviembre, España se encamina a una elección anticipada en un escenario marcado por la incertidumbre sobre quién podrá reunir los apoyos necesarios para gobernar.
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