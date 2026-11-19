La propuesta adquiere relevancia porque los tres países son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, junto con Francia y el Reino Unido, y tienen poder de veto sobre sus resoluciones. En ese marco, plantearon la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la organización frente a los problemas internacionales.

El presidente chino fue anfitrión del encuentro y defendió la eliminación de las armas nucleares como parte de los compromisos para preservar la paz mundial.

El segundo punto aborda la cuestión energética. Los mandatarios acordaron que sus países prevén aumentar la producción y los suministros de productos petrolíferos refinados, con el objetivo de beneficiar a todas las naciones. Además, remarcaron la importancia de garantizar un abastecimiento energético estable, en un contexto de tensiones internacionales y preocupación por la seguridad de los mercados.

El tercer apartado se concentra en el funcionamiento de los organismos judiciales internacionales. Los tres presidentes destacaron la importancia del consentimiento de los Estados y del respeto a las inmunidades de sus funcionarios. En particular, coincidieron en que la Corte Penal Internacional (CPI) y otras instituciones similares no deben abusar de sus facultades.

Este punto introduce una posición compartida sobre los límites de actuación de los organismos internacionales frente a los Estados y sus representantes. La declaración no detalla medidas concretas ni menciona casos particulares, pero deja asentado el rechazo de los tres gobiernos a lo que consideran posibles excesos en el ejercicio de esas competencias.

El cuarto y último compromiso está dedicado a la seguridad nuclear y contiene una de las definiciones más contundentes del documento: "En una guerra nuclear no puede haber vencedores y nunca debe desencadenarse". A partir de esa premisa, Estados Unidos, Rusia y China asumieron el compromiso de mantener un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas atómicas.

El compromiso para evitar una guerra nuclear

La cuestión nuclear también estuvo presente en las declaraciones iniciales de los mandatarios. Trump propuso que las tres mayores potencias nucleares trabajen en conjunto para reducir sus arsenales y establecer mecanismos que impidan el uso de esas armas. Además, sostuvo que era necesario combatir la proliferación nuclear en otros países y advirtió que Irán no tendrá un arma atómica.

Xi Jinping, por su parte, calificó a las armas nucleares como una "espada de Damocles" sobre la humanidad y reclamó su prohibición y eliminación completa. También pidió respetar los tratados internacionales y evitar que se crucen líneas rojas que puedan desencadenar un enfrentamiento de consecuencias irreversibles.

Putin y Trump, en tanto, coincidieron en la necesidad de mantener canales de diálogo sobre la estabilidad estratégica. La discusión se desarrolla en un escenario marcado por el vencimiento del tratado Nuevo START entre Washington y Moscú, que dejó sin vigencia el último gran acuerdo bilateral de control de armas nucleares.

El presidente estadounidense propuso avanzar en la reducción de los arsenales atómicos y combatir la proliferación nuclear.

De esta manera, la declaración conjunta establece cuatro áreas de cooperación entre las tres potencias, desde la reforma de las instituciones internacionales y el abastecimiento energético hasta el funcionamiento de los tribunales internacionales y la prevención de una guerra nuclear. El documento fija compromisos políticos generales, aunque no establece plazos ni mecanismos específicos para llevarlos adelante.

El texto completo de la declaración firmada por Trump, Putin y Xi Jinping

La declaración difundida tras la cumbre de Shenzhen consta de una introducción y cuatro puntos en los que se establecen los compromisos asumidos por los tres gobiernos. Este es el documento completo:

Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin; el presidente de la República Popular China, Xi Jinping; y el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se reunieron en Shenzhen el 19 de noviembre de 2026. Los jefes de Estado de Rusia y Estados Unidos expresaron su agradecimiento a China por la organización y celebración de esta histórica cumbre trilateral. Los dirigentes de los tres Estados intercambiaron en profundidad sus puntos de vista sobre la situación internacional actual y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

1. Reforma de la ONU

Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China y Estados Unidos expresaron su compromiso con la reforma de la ONU, para que pueda responder con mayor eficacia a los desafíos mundiales y cumplir su misión fundamental en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales.

2. Producción y suministro de petróleo

Los tres países prevén aumentar la producción y los suministros de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países. Asimismo, confirmaron la importancia de mantener suministros energéticos estables.

3. Organismos judiciales internacionales

Los jefes de Estado de los tres países destacan que el principio del consentimiento de los Estados y el respeto de las inmunidades de los funcionarios de los Estados tienen una importancia fundamental. También coinciden en que la Corte Penal Internacional y otras estructuras similares no deben abusar de sus facultades.

4. Prevención de una guerra nuclear

Los jefes de Estado de los tres países reafirmaron que en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse. Los tres países mantendrán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares.