Perú: Keiko Fujimori prevé una semana más para definir al ganador

"El sistema es bastante transparente. Mantener las cédulas genera mucha credibilidad para hacer estos reconteos. Lo que sí tenemos que tener todos es esta prudencia para esperar los resultados, y yo calculo que estamos esperando por lo menos una semana", reiteró.

peru Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán el balotaje para elegir al próximo presidente de Perú.

La candidata defendió el derecho de su contrincante a buscar las anulaciones de una serie de mesas, especialmente en el extranjero, si bien precisó que hasta el momento su solicitud no ha cumplido con la formalidad ni con los pagos correspondientes para que las autoridades electorales atiendan estos reclamos.

Sin embargo, Fujimori no comentó la propuesta que lanzó Sánchez, casi en simultáneo desde su local partidario, de solicitar a las autoridades electorales una revisión integral de toda la votación para darle mayor transparencia y certeza a los resultados, ante las impugnaciones presentadas por ambos grupos en mesas de votación en el territorio peruano y en el extranjero.

Fujimori conoce bien el procedimiento de anulación, pues ella trató de hacer lo propio con miles de votos en las elecciones de 2021, cuando no aceptó su derrota frente al izquierdista Pedro Castillo y buscó revertir los resultados con una serie de recursos legales que no tuvieron efecto, al considerar sin pruebas sólidas que fue víctima de un fraude.

Cómo marcha el escrutinio

Con el 98,26 % del escrutinio, Keiko Fujimori obtiene el 50,005 % de los votos válidos, al sumar 9.037.236 votos, frente al 49,995 % de Sánchez, al sumar 9.035.572 sufragios, lo que hace una diferencia entre ambos de 1.664 votos.

El ganador de la contienda obtendrá el derecho a gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde ha habido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales impulsadas por el Parlamento.