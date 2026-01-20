Racing analiza la venta de Adrián Balboa y ya tendría definido su reemplazo

La salida del ex Unión estaría muy cerca de concretarse, ya que Racing evalúa aceptar ese monto aunque busca que el millón sea limpio, sin objetivos adicionales, y abonado en dos cuotas. Esa diferencia no parece ser un obstáculo serio y todo indica que el pase podría cerrarse en los próximos días, además de alinearse con el deseo del jugador de no continuar su carrera en el fútbol argentino.

Balboa había sido elegido por Gustavo Costas como alternativa o acompañante de Adrián Martínez, pero nunca terminó de consolidarse como el 9 que el DT pretendía. Más allá de algunas actuaciones positivas, como ante Peñarol por la Copa Libertadores, su paso por la Academia dejaría un balance de 7 goles y una asistencia en 40 partidos desde su llegada desde Unión la temporada pasada.

La posible venta le abre a Racing un cupo para buscar otro delantero, incluso extranjero, y el nombre que aparece como principal opción es el del chileno Damián Pizarro. El atacante, cuyo pase pertenece a Udinese, viene de un breve paso por Le Havre de Francia y tiene contrato vigente con el club italiano hasta 2029, por lo que la Academia ya lo analiza como el reemplazante natural de Balboa si se concreta la transferencia.