Rezo satánico en un Concejo Municipal de EEUU: qué ocurrió y cómo respondieron las autoridades

La repercusión continuó durante las horas siguientes. En un comunicado difundido al día siguiente, el municipio señaló que había recibido numerosas llamadas de ciudadanos, con reacciones que fueron desde mensajes "cordiales" hasta insultos y "lenguaje vulgar".

Desde la ciudad explicaron que existe una normativa sobre las invocaciones, aprobada en enero, que establece que no se puede "discriminar a cualquier confesión religiosa". Además, remarcaron que las autoridades no conocen previamente el contenido de las oraciones.

En ese sentido, el municipio aclaró que no respalda automáticamente las declaraciones realizadas por quien toma la palabra. La postura se enmarca en las reglas vigentes para garantizar que distintas confesiones puedan participar de las invocaciones en las reuniones oficiales.