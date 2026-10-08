Rezo satánico en un Concejo Municipal de EEUU: qué ocurrió y cómo respondieron las autoridades

Una intervención durante una reunión oficial provocó rechazo entre vecinos y autoridades religiosas, mientras el municipio defendió su normativa sobre las invocaciones.
Una particular escena tuvo lugar en Iowa durante una reunión del Concejo Municipal de Ottumwa, donde un exintegrante del cuerpo tomó la palabra para realizar una oración de contenido satánico antes del inicio de la sesión.
La intervención comenzó con las expresiones "Querido padre oscuro" y "salve Satanás", pronunciadas por el exconcejal Matt Dalbey. Luego, el orador invitó a " abrazar el impulso luciferino de comer del árbol del conocimiento".
El episodio provocó una inmediata reacción del pastor Rick Bick, quien solicitó "revertir" la oración porque consideraba que representaba una"maldición" sobre la ciudad. El planteo quedó registrado durante la transmisión oficial de la reunión.
Frente a la situación, el alcalde Benjamin Foote decidió hacer una pausa. Les pidió a los presentes mantener 30 segundos de silencio para "reflexionar sobre aquello que cada uno considere necesario en este momento", antes de retomar el encuentro.
La repercusión continuó durante las horas siguientes. En un comunicado difundido al día siguiente, el municipio señaló que había recibido numerosas llamadas de ciudadanos, con reacciones que fueron desde mensajes "cordiales" hasta insultos y "lenguaje vulgar".
Desde la ciudad explicaron que existe una normativa sobre las invocaciones, aprobada en enero, que establece que no se puede "discriminar a cualquier confesión religiosa". Además, remarcaron que las autoridades no conocen previamente el contenido de las oraciones.
En ese sentido, el municipio aclaró que no respalda automáticamente las declaraciones realizadas por quien toma la palabra. La postura se enmarca en las reglas vigentes para garantizar que distintas confesiones puedan participar de las invocaciones en las reuniones oficiales.
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