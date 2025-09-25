Putin denunció al "neocolonialismo occidental". Vladimir Putin, presidente de Rusia

Según Putin, los recursos de uranio podrían agotarse entre 2060 y 2090 si se mantienen las condiciones actuales de consumo. Con este sistema, Rusia busca asegurar que sus centrales nucleares tengan combustible suficiente durante décadas. Además, el país iniciará la producción masiva de pequeñas centrales nucleares, tanto terrestres como flotantes, que se caracterizan por su seguridad y resistencia a influencias externas.

El mandatario destacó que Rusia posee la experiencia completa en toda la cadena tecnológica de la energía nuclear y que comparte sus desarrollos con otros países, fomentando un acceso equitativo a esta tecnología para fines pacíficos. El objetivo, aseguró, es contribuir a un desarrollo energético global sostenible, respetando al mismo tiempo las normas de seguridad y no proliferación nuclear.

Compartir tecnología

Putin también adelantó que se construirán centros de datos en centrales nucleares, cuyo consumo eléctrico se triplicará en la próxima década, y que países del Sur y del Este Global impulsarán la demanda de energía nuclear pacífica.

Rusia cuenta con 38 reactores operativos en 11 centrales nucleares, operadas por la empresa Rosenergoatom, una filial de Rosatom. Además de centrales terrestres, es el único país con una central nuclear flotante, la Akademik Lomonosov, que suministra energía a la región de Chukotka. La producción nuclear representa más del 19% de la electricidad del país,

El presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, elogió el comunicado, afirmando que Moscú comparte abiertamente tecnologías que otros mantienen en secreto. “No conozco un país así; Rusia hoy no tiene secretos en el sector más secreto”, afirmó.

Con este anuncio, Rusia se acercaria a posicionarse como líder en energía nuclear pacífica, buscando un equilibrio entre innovación, seguridad y colaboración internacional.