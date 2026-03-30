Rusia sorteó el bloqueo de EEUU y le donó un barco con 100 mil toneladas de petrolero a Cuba

Antes, el diario New York Times informó que la Guardia Costera de Estados Unidos había permitido al tanquero ruso de crudo llegar a Cuba tras meses de bloqueo petrolero contra el país caribeño.

El embargo interrumpió la mayoría de los envíos de combustible hacia La Habana, según se señaló desde el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

La CNN había anunciado la semana pasada que el Anatoly Kolodkin estaba en camino a Cuba con cerca de 730.000 barriles de petróleo.

Se estima que en caso de llegar a las refinerías cubanas, este crudo ruso podría producir unos 250.000 barriles de diésel, suficientes para cubrir aproximadamente 12,5 días de demanda interna.

Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor, tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, y posteriormente también se cortó el suministro de otros países, como México, después de que el Gobierno de Trump amagó con imponer aranceles adicionales a los países que le dieran crudo directa o indirectamente.

La escasez de combustible aumentó los apagones, que son cada vez más prolongados, frente a una infraestructura deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones.

Tan solo en el último mes, la isla sufrió dos apagones totales que dejaron a oscuras a La Habana y otras ciudades.