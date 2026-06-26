Terremotos en Venezuela: ya son 920 los muertos y hay preocupación por unos 50.000 desaparecidos

El balance oficial confirmó además 3.360 heridos y más de 3.000 damnificados. Avanzan los operativos de rescate mientras comienza a llegar ayuda internacional.
El saldo de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles ascendió a 920 muertos y 3.360 heridos, según confirmó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mientras continúan las tareas de rescate, crece la preocupación por la cifra de desaparecidos, que un registro no oficial estima en unas 50.000 personas.
Las autoridades informaron además que hay 172 personas atrapadas bajo los escombros, 3.007 damnificados y al menos 383 edificios con daños totales o de consideración, principalmente en el estado de La Guaira, la zona más afectada por el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5. El Gobierno también reportó daños en 13 hospitales, 25 centros comerciales y más de mil edificaciones de distinto tipo.
Durante un mensaje emitido por la televisión estatal, Rodríguez pidió a la población no trasladarse a La Guaira para colaborar con los rescates, al advertir que la presencia de voluntarios genera mayores complicaciones logísticas, en cambio, convocó a canalizar la ayuda mediante los centros de acopio habilitados en Caracas.
Además, confirmó que hasta este viernes se registraron 302 réplicas y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanece desplegada en las zonas afectadas.
Pese al operativo oficial, la crisis humanitaria comenzó a agravarse. La escasez de alimentos y productos básicos derivó en saqueos en distintos comercios de Catia La Mar, mientras cientos de personas hacían largas filas para recibir asistencia. La Policía reforzó la seguridad, aunque en varios sectores fue superada por la cantidad de personas que buscaban provisiones.
En las ciudades más golpeadas, vecinos y familiares continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes. En La Guaira, donde también quedó fuera de servicio el principal aeropuerto del país, numerosos edificios colapsaron y las calles presentan graves daños estructurales. Las comunicaciones también permanecen afectadas, dificultando el contacto entre las familias y los millones de venezolanos que viven en el exterior.
En un sitio web creado para localizar víctimas, hasta este viernes se reportaban cerca de 50.000 personas desaparecidas, mientras que más de 9.200 ya habían sido localizadas. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por el desastre, de las cuales alrededor de dos millones residen en Caracas.
Las imágenes difundidas por la televisión estatal reflejaron tanto la magnitud de la tragedia como algunos rescates exitosos. Entre ellos, el de una niña que fue extraída con vida de un edificio colapsado en La Guaira y el de un joven rescatado en Caracas entre aplausos de vecinos y familiares. El jefe del grupo de rescate metropolitano, José Luis Núñez, destacó "la fortaleza, el empeño y las ganas de vivir" de la menor.
También se multiplican las historias de desesperación. Dayana Delgado, madre de tres hijos, continúa buscando a su hijo de ocho años. "Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o anda por un refugio", expresó. En distintos puntos del país, familias colocaron fotografías de desaparecidos y listas manuscritas con nombres de personas buscadas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y anunció la creación de un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares destinado a reparar hospitales y viviendas afectadas. Además, convocó a empresas privadas a poner maquinaria pesada a disposición de los equipos de rescate para acelerar la búsqueda de sobrevivientes.
En paralelo, comenzó a arribar la asistencia internacional. Naciones Unidas informó que unos 1.000 rescatistas pertenecientes a 25 equipos de distintos países ya se encuentran desplegados o en camino hacia Venezuela. También llegaron brigadas especializadas desde España, Chile, Suiza, México, El Salvador y República Dominicana, mientras Alemania, Turquía y China enviaron personal y ayuda humanitaria.
Estados Unidos confirmó el envío inmediato de asistencia tras una conversación entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y Delcy Rodríguez. Además, Brasil, Canadá, Portugal y Qatar anunciaron apoyo logístico y material para enfrentar la emergencia, en momentos en que las autoridades advierten que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las tareas de búsqueda entre los edificios derrumbados.
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