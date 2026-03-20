Expertos de la ONU alertan de "alarmantes retrocesos" en memoria, verdad y justicia

También señalan que en los últimos años el Gobierno de Milei desmanteló instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos.

"Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición", advirtieron. "Instamos a las autoridades a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico".

Los expertos recordaron que el Estado argentino tiene la obligación legal de garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición. "Esto no es opcional", subrayaron.

Además expresaron su profunda preocupación por las instancias públicas de negacionismo y glorificación de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, los discursos estigmatizantes contra las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, y las descalificaciones de las políticas de justicia transicional.

"Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos", afirmaron.

Ante los rumores que comenzaron a circular en redes sociales sobre un posible indulto a militares condenados por crímenes atroces, los expertos urgieron al Gobierno a no tomar ese camino.

"Los indultos por graves violaciones de los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas perentorias del derecho internacional", advirtieron. "Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición".