Un ataque de drones ucranianos impactó en una importante refinería de Rusia

El complejo NORSI, uno de los más importantes del país, sufrió daños tras una ofensiva aérea nocturna en la región de Nizhny Novgorod.
Un ataque con drones atribuido a Ucrania provocó incendios en la refinería de petróleo NORSI, la cuarta más grande de Rusia, ubicada en el distrito de Kstovsky. El episodio ocurrió durante la noche y fue confirmado por autoridades locales, que reportaron daños en instalaciones estratégicas del complejo industrial.
El gobernador de la región de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, informó que las defensas aéreas rusas repelieron una ofensiva de aproximadamente 30 drones dirigidos a una zona industrial. Según precisó, los restos de los aparatos derribados impactaron en dos sectores de la refinería operada por Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, lo que generó focos de incendio que luego fueron controlados.
El ataque también afectó una central termoeléctrica cercana y causó daños en varios edificios residenciales de la zona, de acuerdo con el parte oficial difundido por las autoridades regionales. Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para contener las llamas y evaluar el alcance de los destrozos.
En base a información preliminar, no se registraron víctimas como consecuencia del ataque. Las autoridades continúan monitoreando la situación y analizan los daños en una de las infraestructuras energéticas más relevantes del país.
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