La hija de un influyente y cuestionado dirigente político indio contrajo matrimonio en una celebración que se extendió durante cinco días y contó con 500 cocineros, un menú de 150 platos, cinco helipuertos y una réplica del Taj Mahal. E
Una multitudinaria boda con más de 400.000 invitados, cinco días de festejos y un extraordinario despliegue de recursos paralizó una región de la India y desató una fuerte polémica por los niveles de ostentación exhibidos en una de las zonas más pobres del país.
Los protagonistas de la celebración fueron Shivangi Singh, hija del poderoso y controvertido dirigente político Anant Singh, y Rishikesh Kumar, estudiante de una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Georgia, en Estados Unidos, e hijo de un comandante de la Fuerza Central de Policía de Reserva de la India.
La boda tuvo lugar en la pequeña localidad de Nadawan, en el estado de Bihar, donde la llegada masiva de invitados provenientes de distintos puntos del país y del extranjero provocó congestionamientos de tránsito de varios kilómetros y alteró la vida cotidiana de los habitantes.
Según informó el diario The Times of India, los festejos se extendieron durante cinco días y requirieron una estructura logística de enormes dimensiones. Para atender a los asistentes fueron contratados 500 cocineros y cientos de ayudantes, encargados de elaborar un menú compuesto por más de 150 platos.
Entre los alimentos utilizados para el banquete figuraron unos 1.000 kilos de carne de cordero, destinados a la preparación de kebabs y curris, y alrededor de 500.000 dulces tradicionales. La cantidad de leche necesaria fue tal que debió ser trasladada en camiones cisterna.
El predio fue decorado con flores importadas de China, mientras que una réplica del emblemático Taj Mahal se convirtió en la principal atracción de una celebración que también incluyó un espectáculo de fuegos artificiales.
La novia llegó a bordo de un lujoso BMW, vestida con un sari rojo y dorado, mientras que el novio hizo su ingreso acompañado por una caravana de entre 150 y 200 automóviles. Entre los regalos recibidos por la pareja figuraron una camioneta Land Rover Defender, una cadena de oro de 100 gramos y una pulsera del mismo metal de otros 80 gramos.
Los organizadores habilitaron cinco helipuertos provisorios para facilitar el traslado de personalidades destacadas y llevaron 52 caballos desde diferentes estados para una competencia cuyo premio principal era una camioneta. Sin embargo, la carrera debió ser cancelada ante la cantidad de personas congregadas en el lugar.
El colapso del tránsito obligó incluso a un diputado de la región a abandonar su automóvil y atravesar los campos a bordo de un tractor para llegar al banquete. Otros asistentes treparon a árboles y torres de alta tensión para observar los festejos.
La magnitud de la celebración generó cuestionamientos por el marcado contraste entre el lujo exhibido y la realidad socioeconómica de Bihar, considerado el estado más pobre de la India y uno de los más relegados en materia de desarrollo.
La controversia también puso bajo la lupa la trayectoria de Anant Singh, conocido popularmente como “Chhote Sarkar” (el “joven jefe”), quien fue elegido seis veces miembro de la Asamblea Legislativa de Bihar desde 2005 y en 2022 fue inhabilitado tras una condena por infringir la Ley de Armas.
De acuerdo con la Asociación para las Reformas Democráticas, el dirigente enfrenta 28 causas penales por delitos graves, entre ellos homicidio, intento de asesinato, secuestro y extorsión, acusaciones que el político rechaza.
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