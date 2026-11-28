La novia llegó en un BMW

Entre los alimentos utilizados para el banquete figuraron unos 1.000 kilos de carne de cordero, destinados a la preparación de kebabs y curris, y alrededor de 500.000 dulces tradicionales. La cantidad de leche necesaria fue tal que debió ser trasladada en camiones cisterna.

El predio fue decorado con flores importadas de China, mientras que una réplica del emblemático Taj Mahal se convirtió en la principal atracción de una celebración que también incluyó un espectáculo de fuegos artificiales.

La novia llegó a bordo de un lujoso BMW, vestida con un sari rojo y dorado, mientras que el novio hizo su ingreso acompañado por una caravana de entre 150 y 200 automóviles. Entre los regalos recibidos por la pareja figuraron una camioneta Land Rover Defender, una cadena de oro de 100 gramos y una pulsera del mismo metal de otros 80 gramos.

Bihar : मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में उमड़ी भारी भीड़! घर के बाहर लोगों का लगा हुजूम, दूर-दूर से पहुंचे मेहमान और समर्थक। शादी समारोह के बाहर का यह नजारा देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए यह वीडियो!#AnantSingh #Mokama #Bihar #AnantSinghDaughterWedding #Wedding https://t.co/jTQ1qnA0Jg — Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) November 25, 2026

Los organizadores habilitaron cinco helipuertos provisorios para facilitar el traslado de personalidades destacadas y llevaron 52 caballos desde diferentes estados para una competencia cuyo premio principal era una camioneta. Sin embargo, la carrera debió ser cancelada ante la cantidad de personas congregadas en el lugar.

El colapso del tránsito obligó incluso a un diputado de la región a abandonar su automóvil y atravesar los campos a bordo de un tractor para llegar al banquete. Otros asistentes treparon a árboles y torres de alta tensión para observar los festejos.

El contraste con la pobreza

La magnitud de la celebración generó cuestionamientos por el marcado contraste entre el lujo exhibido y la realidad socioeconómica de Bihar, considerado el estado más pobre de la India y uno de los más relegados en materia de desarrollo.

La controversia también puso bajo la lupa la trayectoria de Anant Singh, conocido popularmente como “Chhote Sarkar” (el “joven jefe”), quien fue elegido seis veces miembro de la Asamblea Legislativa de Bihar desde 2005 y en 2022 fue inhabilitado tras una condena por infringir la Ley de Armas.

De acuerdo con la Asociación para las Reformas Democráticas, el dirigente enfrenta 28 causas penales por delitos graves, entre ellos homicidio, intento de asesinato, secuestro y extorsión, acusaciones que el político rechaza.