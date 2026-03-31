Una periodista estadounidense fue secuestrada en Bagdad

Plitsas afirmó que a Kittleson le informaron que su nombre figuraba en una lista en posesión de Kata’ib Hezbollah. Una segunda fuente confirmó que le habían advertido del riesgo, pero que ella creía que probablemente se trataba de información falsa.

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Al-Monitor, un medio de comunicación con sede en los Estados Unidos, también confirmó el secuestro de Kittleson en Bagdad y pidió su “liberación segura e inmediata”. y se manifesto “profundamente alarmado” por el secuestro de la periodista, quien trabaja como colaboradora del medio.

“Pedimos su liberación segura e inmediata. Respaldamos su valioso trabajo informativo en la región y pedimos su pronto regreso para que continúe con su importante labor”, añadió el comunicado.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo que “están siguiendo de cerca estos reportes”, pero declinó hacer más comentarios “por razones de privacidad y otras consideraciones”.

“El Gobierno de Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses”, dijo el funcionario del Departamento de Estado.

Kittleson es una periodista especializada en Medio Oriente y Afganistán, con trabajos publicados en medios internacionales, de Estados Unidos e italianos, según Al-Monitor.