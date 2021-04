La falla ocurrió hacer algunas semanas en la planta Emergent BioSolutions y arruinó alrededor de 15 millones de dosis de la vacuna Janssen, de acuerdo con lo reportado por The New York Times. Este jueves el gigante farmacéutico informó sobre la situación públicamente, al señalar que un ingrediente utilizado en un lote de sus vacunas no cumplió con los estándares de calidad. De todos modos, no especificó el número de dosis que deberán ser desechadas.

La empresa agregó que está realizando todos sus esfuerzos para fortalecer su control sobre el trabajo de Emergent BioSolutions, con el fin de evitar más fallas de calidad.

Asimismo, explicó que el daño no está en las dosis que ya se suministran en todo el país. Todas esas vacunas se produjeron en los Países Bajos, donde las operaciones han sido plenamente aprobadas por los reguladores federales. Se prevé retraso en el programa de vacunación en Estados Unidos por el error que involucra a J&J.

La confusión detiene los envíos de futuras dosis de Johnson & Johnson dentro de Estados Unidos, que se proyectaban en decenas de millones, pues iban a ser suministradas justamente desde la planta donde se originó el error. Ahora, la producción se paraliza, mientras se está llevando a cabo la investigación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

La compañía se había comprometido a proporcionar 20 millones de dosis de su vacuna para fines de marzo y 80 millones de dosis más para fines de mayo.

Mientras tanto, los otros dos fabricantes autorizados por el gobierno federal, Pfizer-BioNTech y Moderna, continúan entregando sus productos tal como estaba previsto.