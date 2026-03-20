El argentino Germán Giuliani sigue detenido ilegalmente en Venezuela

Colegio Público de la Abogacia de CABA Honorarios de abogados: debate entre profesionales y magistrados

Además, ambas instituciones destacaron "el rol esencial de los colegios de abogados y de las organizaciones internacionales de la abogacía en la protección de sus miembros, en la defensa de la independencia de la profesión y en la promoción del Estado de Derecho".

"En este contexto -indicaron en su comunicado-, ambas instituciones instan a las autoridades venezolanas competentes a garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales del Dr. Giuliani, y alientan a los gobiernos y a los organismos internacionales de derechos humanos a acompañar y promover esfuerzos orientados a una pronta resolución de su situación conforme a las obligaciones internacionales aplicables".

Reclamos anteriores

El 6 de marzo pasado, el presidente del CPACF, Ricardo Gil Lavedra, envió sendas notas al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas y al cónsul italiano en la ciudad de Buenos Aires, Carmelo Barbera. En el primero de los casos, a raíz de que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre ese país y Venezuela; mientras que, en el segundo, apeló a su intervención, dado que Italia representa a la República Argentina ante el gobierno venezolano.

Cabe destacar que estas acciones fueron especialmente impulsadas por el jurista Pedro Pusineri -especializado en derecho internacional a las víctimas de persecuciòn política- y colaborador activo en la defensa de Giuliani.