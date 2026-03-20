El argentino Germán Giuliani sigue detenido ilegalmente en Venezuela

Giuliani -abogado argentino matriculado en el CPACF- , se encuentra preso ilegalmente desde hace mayo 2025 en la República de Venezuela.
El Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBAHRI) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresaron este viernes, por medio de un comunicado, su "honda preocupación por la detención arbitraria continuada del abogado argentino Germán Darío Giuliani en la República Bolivariana de Venezuela".
Giuliani -quien es ciudadano argentino y abogado matriculado en el CPACF- , se encuentra preso ilegalmente desde hace mayo 2025, privado, además, de la posibilidad del derecho a un juicio justo, en condiciones de detención inadecuadas y sin poder comunicarse regularmente con su familia.
El IBAHRI y el CPACF señalaron que " el caso reviste especial gravedad por tratarse de un abogado extranjero, nacional de un país que actualmente no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que limita el acceso a los mecanismos tradicionales de protección consular y refuerza la necesidad de atención y seguimiento por parte de la comunidad internacional".
Además, ambas instituciones destacaron "el rol esencial de los colegios de abogados y de las organizaciones internacionales de la abogacía en la protección de sus miembros, en la defensa de la independencia de la profesión y en la promoción del Estado de Derecho".
"En este contexto -indicaron en su comunicado-, ambas instituciones instan a las autoridades venezolanas competentes a garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales del Dr. Giuliani, y alientan a los gobiernos y a los organismos internacionales de derechos humanos a acompañar y promover esfuerzos orientados a una pronta resolución de su situación conforme a las obligaciones internacionales aplicables".
El 6 de marzo pasado, el presidente del CPACF, Ricardo Gil Lavedra, envió sendas notas al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas y al cónsul italiano en la ciudad de Buenos Aires, Carmelo Barbera. En el primero de los casos, a raíz de que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre ese país y Venezuela; mientras que, en el segundo, apeló a su intervención, dado que Italia representa a la República Argentina ante el gobierno venezolano.
Cabe destacar que estas acciones fueron especialmente impulsadas por el jurista Pedro Pusineri -especializado en derecho internacional a las víctimas de persecuciòn política- y colaborador activo en la defensa de Giuliani.
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