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Condenan a Meta y Google a pagar U$s3 millones en un histórico fallo

Entre las dos gigantes tecnológicas tendrán que pagar esa suculenta suma a una mujer estadounidense usó compulsivamente las redes sociales cuando era niña.

Un jurado de California, en los Estados Unidos, dictaminó este miércoles que Meta y Google fueron los culpables de la depresión y la ansiedad de una mujer que usó compulsivamente las redes sociales cuando era niña, según informaron medios locales.

El jurado impuso una condena de tres millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, de los cuales Meta tendrá que abonar el 70 %, es decir, 2,1 millones de dólares.

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"Este veredicto trasciende un solo caso. Durante años, las empresas de redes sociales se han lucrado aprovechándose de los niños, ocultando sus características de diseño adictivas y peligrosas", declaró uno de los abogados demandantes, Joseph VanZandt.

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En un comunicado, el equipo legal que representa a Kaley sostuvo que la decisión es un referendo "desde un jurado hasta toda la industria, que demuestra que ha llegado la rendición de cuentas".

Un caso similar en Nuevo México

Por su parte, en la víspera otro jurado estadounidense, en Nuevo México, ordenó a Meta a pagar 375 millones de dólares por no proteger a usuarios jóvenes de los depredadores infantiles en sus plataformas, en la primera decisión histórica sobre adicción a las redes sociales.

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