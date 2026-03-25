Condenan a Meta y Google a pagar U$s3 millones en un histórico fallo

En un comunicado, el equipo legal que representa a Kaley sostuvo que la decisión es un referendo "desde un jurado hasta toda la industria, que demuestra que ha llegado la rendición de cuentas".

Un caso similar en Nuevo México

Por su parte, en la víspera otro jurado estadounidense, en Nuevo México, ordenó a Meta a pagar 375 millones de dólares por no proteger a usuarios jóvenes de los depredadores infantiles en sus plataformas, en la primera decisión histórica sobre adicción a las redes sociales.