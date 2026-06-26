Lionel Scaloni: "Messi va al banco y va a entrar"

En un emotivo intercambio con Enrique Macaya Márquez, Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será suplente. "Le respondo porque es usted", le dijo al histórico periodista.
En la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado ante Jordania, por la tercera fecha del Grupo, Lionel Scaloni confirmó la noticia más esperada: Lionel Messi no será titular. El capitán argentino comenzará el encuentro en el banco de suplentes, aunque el entrenador dejó en claro que tendrá participación durante el partido.
La confirmación llegó en un intercambio cargado de emoción con el histórico periodista Enrique Macaya Márquez, quien está cubriendo su 18ª Copa del Mundo. Antes de responder, Scaloni le dedicó unas palabras de reconocimiento:
"Es un placer poder responderte una pregunta. Vivimos un montón de tiempo. Cuando jugaba en la Argentina no paraba de verlo". Luego, entre sonrisas, reveló la decisión: "Le contesto porque es usted y se lo merece. Leo va a ir al banco. El equipo, esa me la guardo. Leo va a arrancar después".
El técnico también explicó que aprovechará el contexto para darles minutos a futbolistas que todavía no jugaron en el certamen. "Si mañana juegan, es porque lo merecen. Forman parte de este proceso y cuando no les toca jugar son los primeros en entrenarse al día siguiente. Si puedo darles minutos, se los doy porque se lo ganaron", remarcó.
En ese sentido, dejó en claro que la rotación no estará condicionada por un posible rival en la siguiente instancia. "La decisión de quién juegue mañana no está relacionada con quién nos toque después. Elegir un rival sería una falta de respeto. No estamos en condiciones de preferir a nadie", sostuvo.
Scaloni también destacó que, más allá de tener asegurada la clasificación, la exigencia de vestir la camiseta argentina obliga a competir siempre al máximo nivel. "Jugar con esta camiseta implica salir a ganar siempre. Queremos ver a los chicos, analizarlos y comprobar que están preparados para cuando el equipo los necesite", expresó.
Antes de comenzar con las preguntas futbolísticas, el entrenador dedicó unas palabras al pueblo venezolano tras las dramáticas imágenes conocidas en las últimas horas. "Le mando mucha fuerza al pueblo venezolano. No puedo creer las imágenes que se están viendo, es muy triste y difícil de explicar. Les mando un fuerte abrazo", manifestó.