Morón: lanzan nueva edición de campaña solidaria "Nochebuena en el oeste"

María Victoria González, Marta Juárez, María Luján Marsicovetere y Laura Vaccaro son las organizadoras de la cruzada, que en esta oportunidad intentará alcanzar a 26 comedores, parroquias, hogares, merenderos, capillas, centros de día y fundaciones de la región, y del interior del país.

“Somos un grupo de amigas que nos unimos para implementar en zona oeste una noble iniciativa, creada por un grupo de mujeres de zona norte, hace varios años. Se trata de invitar a toda la comunidad a preparar una caja con la cena de Nochebuena para familias carenciadas”, explicaron las impulsoras de la movida.

Los interesados en participar de “Nochebuena en el Oeste” podrán contactarse con los realizadores de la iniciativa a través del sitio web nochebuenaeneloeste.org, quienes les brindarán asesoramiento en el armado de la caja y les asignarán una familia destinataria de las donaciones.

Las cajas navideñas se recibirán el sábado 18 de diciembre, de 9 a 16, en la Parroquia Sagrada Familia, sita en José Manuel Estrada 226 (entre Libertad y Avenida Rivadavia), localidad de Haedo.

Según se informó, el contenido de las cajas que armarán quienes participen de la propuesta se calculará para una familia de cinco integrantes, y deberá constar de una ensalada jardinera como primer plato (1 paquete de arroz, 2 latas de jardinera y 1 mayonesa o salsa golf); fideos con tuco como segundo plato (1 paquete de fideos, 1 salsa de tomate y 1 sobre de queso de rallar); un flan con dulce de leche como postre (1 caja de flan para preparar, 1 pote de dulce de leche y 1 litro de leche larga vida); variedad de jugos en sobres para beber; y para el brindis: budines, pan dulce, garrapiñadas y turrones.

“Si la gente quiere agregar más alimentos en la caja, puede hacerlo. Unicamente pedimos que sean productos no perecederos y que no incluyan bebidas alcohólicas. Además, no deben faltar las cartas y mensajes de esperanza”, señalaron las vecinas moronenses.

“Es nuestra intención retomar el sentido de la Nochebuena y de su celebración en familia, creando conciencia social entre quienes tienen la posibilidad de ayudar a que las diferencias sean cada vez menores. Es nuestra 16ª Nochebuena y confiamos en la generosidad de todos, ya que este es un año muy difícil, en el que la cantidad de familias se incrementó considerablemente en cada comedor”, finalizaron.