Reanudarán la construcción de un cruce bajo las vías de la Línea Mitre en San Martín

El paso a bajo nivel de la avenida Perdriel y las vías del ramal Retiro-José León Suárez de la Línea Mitre de Trenes Argentinos, ubicado a 300 metros de la estación San Martín, cuya construcción se inició durante la presidencia de Alberto Fernández y se paralizó en coincidencia con la asunción de Javier Milei, será completado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y con ese objetivo, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense -a cargo de Gabriel Katopodis- dispuso el llamado a licitación 58/2025 de la segunda etapa para el próximo jueves 16 de este mes.