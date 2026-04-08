Reanudarán la construcción de un cruce bajo las vías de la Línea Mitre en San Martín

La obra estará a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, demandará 360 días y su presupuesto es de 17 mil millones de pesos.
El paso a bajo nivel de la avenida Perdriel y las vías del ramal Retiro-José León Suárez de la Línea Mitre de Trenes Argentinos, ubicado a 300 metros de la estación San Martín, cuya construcción se inició durante la presidencia de Alberto Fernández y se paralizó en coincidencia con la asunción de Javier Milei, será completado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y con ese objetivo, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense -a cargo de Gabriel Katopodis- dispuso el llamado a licitación 58/2025 de la segunda etapa para el próximo jueves 16 de este mes.
En la primera etapa, que consistió en la apertura de sobres, hubo dos ofertas: de Concret Nor Sociedad Anónima, y de la Unión Transitoria integrada por Fontana Nicastro Sociedad Anónima de Construcciones y Alemarsa Sociedad Anónima. El plazo de los trabajos es de 360 días y el presupuesto es de 17 mil millones de pesos.
En el marco del avance de los trabajos durante la anterior gestión gubernamental, se colocaron los puentes de hormigón correspondientes a las dos vías del ramal citado, pero a más de dos años de interrumpidos, la zona aparece abandonada, y la avenida Perdriel, que contaba con un importante movimiento de tránsito, se transformó en una playa de estacionamiento.
El cierre del paso a nivel de la avenida Perdriel obliga a los vehículos pesados y de altura mayor a 1,70 metro a desviarse por los cruces de Lincoln y Moreno-Estrada. Ocurre que a una cuadra está el bajo nivel de Juárez-Illia, pero justamente limitado a rodados de hasta 1,70 metro de altura.
Según la memoria descriptiva, la empresa que resulte adjudicataria deberá construir los muros de contención para las rampas vehiculares, los pavimentos del paso bajo nivel, las rampas, escaleras y pasarelas de los pasos peatonales bajo y de los desagües pluviales para la captación y evacuación de los caudales producidos en el bajo nivel y su zona de influencia, como así también de una sala de tableros de comando para alumbrado y bombeo.
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