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A dos años de la desaparición de Loan Peña, empieza el juicio en Corrientes

El debate oral arrancará este martes, a las 9, en la capital provincial. Serán juzgadas 17 personas, divididas en dos grupos con roles y responsabilidades diferentes por la desaparición del niño de cinco años.

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el juicio por su supuesta sustracción y ocultamiento empezará este martes en Corrientes. En total, 17 acusados, divididos en dos grupos con roles y responsabilidades diferentes, se sentarán frente al tribunal integrado por Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco.

El debate oral buscará establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan. El niño de cinco años fue visto por el última vez el 13 de junio de 2024, en la localidad correntina de 9 de Julio, y su paradero sigue siendo un misterio.

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El juicio comenzará a las 9 con audiencias los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, el debate seguirá todos los miércoles y jueves, un esquema que generó cuestionamientos por lo espaciado del cronograma. Desde el Tribunal Oral Federal explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera arrancar lo antes posible.

Las jornadas se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la capital provincial, donde se dispondrá un amplio perímetro de seguridad. Además, el expediente llegará a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas, debido a la acumulación de ambas causas.

Loan Danilo Peña. A nueve meses de su desaparición, nada se sabe.
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Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Loan Peña: quiénes son los 17 acusados en el juicio

Por la causa principal -presunta sustracción y ocultamiento- será juzgado el grupo de personas que el 13 de junio de 2024 participó del almuerzo en la causa de la abuela de Loan Peña o intervino en las horas posteriores a la desaparición del niño. Se trata de Laudelina Peña, su esposo Antonio Benítez, el comisario Walter Maciel, la exfuncionaria María Victoria Caillava, y el exmarino Carlos Pérez. A ellos se suman Mónica Millapi y su marido Daniel "Fierrito" Ramírez.

A su vez, por la causa paralela -encubrimiento y desvío- se juzgará la actuación de los diez falsos profesionales vinculados a la Fundación Dupuy, imputados por montar maniobras de distracción y presionar a los menores testigos. Los acusados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria (alias "El Americano"), Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

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Los padres de Loan Pe&ntilde;a y su hermano mayor ser&aacute;n los primeros en declarar en el juicio.

Los padres de Loan Peña y su hermano mayor serán los primeros en declarar en el juicio.

La ronda de testigos del debate oral se abrirá formalmente el jueves 18 de junio, a las 8.30. María Luisa Noguera (madre de Loan), José Mariano Peña (padre del niño) y Mariano Peña (hermano mayor) serán los primeros en exponer ante los jueces y las defensas técnicas. Se espera una jornada de extrema tensión emocional en los tribunales federales de Corrientes.

En principio, está prevista la declaración de más de 160 testigos, por lo que el juicio durará entre cuatro y seis meses.

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