A dos años de la desaparición de Loan Peña, empieza el juicio en Corrientes

Loan Danilo Peña. A nueve meses de su desaparición, nada se sabe. Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

Loan Peña: quiénes son los 17 acusados en el juicio

Por la causa principal -presunta sustracción y ocultamiento- será juzgado el grupo de personas que el 13 de junio de 2024 participó del almuerzo en la causa de la abuela de Loan Peña o intervino en las horas posteriores a la desaparición del niño. Se trata de Laudelina Peña, su esposo Antonio Benítez, el comisario Walter Maciel, la exfuncionaria María Victoria Caillava, y el exmarino Carlos Pérez. A ellos se suman Mónica Millapi y su marido Daniel "Fierrito" Ramírez.

A su vez, por la causa paralela -encubrimiento y desvío- se juzgará la actuación de los diez falsos profesionales vinculados a la Fundación Dupuy, imputados por montar maniobras de distracción y presionar a los menores testigos. Los acusados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria (alias "El Americano"), Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

VDFBhZMa Los padres de Loan Peña y su hermano mayor serán los primeros en declarar en el juicio.

La ronda de testigos del debate oral se abrirá formalmente el jueves 18 de junio, a las 8.30. María Luisa Noguera (madre de Loan), José Mariano Peña (padre del niño) y Mariano Peña (hermano mayor) serán los primeros en exponer ante los jueces y las defensas técnicas. Se espera una jornada de extrema tensión emocional en los tribunales federales de Corrientes.

En principio, está prevista la declaración de más de 160 testigos, por lo que el juicio durará entre cuatro y seis meses.