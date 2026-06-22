Caso Agostina Vega: pedirán imputar a la pareja que vivía en la casa de Barrelier

En el piso superior vivían Ludmila y Matías, una pareja allegada a Barrelier. Sobre ellos, precisamente, se enfocará la presentación de la abogada Alaniz, que en diálogo con Canal C de Córdoba confirmó la intención de pedir que sean investigados en el marco de la causa.

Mientras tanto, Barrelier, Soledad Andreani y Fassetta -los tres imputados y detenidos hasta el momento- continúan sin brindar declaraciones ante la Fiscalía. Ninguno de ellos aportó información que permita esclarecer con precisión qué ocurrió durante las horas previas y posteriores al crimen.