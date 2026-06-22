Caso Agostina Vega: pedirán imputar a la pareja que vivía en la casa de Barrelier

Así lo adelantó la abogada del padre de la adolescente. La pareja residía en la planta alta de la vivienda ubicada en el barrio Cofico. Barrelier y otros dos detenidos siguen sin declarar ante la Justicia.
En el medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida días atrás en Córdoba, la Justicia analiza la posibilidad de avanzar contra nuevos sospechosos vinculados al crimen. La mirada está puesta sobre la pareja que vivía en la misma casa que Claudio Barrelier, ubicada en el barrio Cofico de la capital provincial.
La información fue confirmada por Fernanda Alaniz, abogada que representa al padre de la víctima. La letrada adelantó que presentará un informe ante la Fiscalía de Raúl Garzón con el objetivo de solicitar la imputación de la pareja que habitaba la planta alta de la casa situada en Juan del Campillo 878, inmueble donde los investigadores sospechan que ocurrió el asesinato.
La vivienda de Barrelier se convirtió en una pieza clave dentro de la causa, ya que fue el último lugar donde se vio con vida a Agostina. Un registro de cámaras de seguridad muestra a la adolescente entrar al domicilio junto al principal sospechoso del femicidio el mismo día de su desaparición, luego de haber tomado un remís desde su casa.
De acuerdo con los avances de la investigación, la propiedad está dividida en dos plantas. En la planta baja vivían Barrelier, su pareja Marianela y la hija de ambos, de 11 años. Además, en una habitación que le habían cedido residía Osvaldo Fassetta, que aseguró conocer a Barrelier desde agosto de 2025 y actualmente se encuentra detenido acusado de encubrimiento del femicidio de la adolescente.
En el piso superior vivían Ludmila y Matías, una pareja allegada a Barrelier. Sobre ellos, precisamente, se enfocará la presentación de la abogada Alaniz, que en diálogo con Canal C de Córdoba confirmó la intención de pedir que sean investigados en el marco de la causa.
Mientras tanto, Barrelier, Soledad Andreani y Fassetta -los tres imputados y detenidos hasta el momento- continúan sin brindar declaraciones ante la Fiscalía. Ninguno de ellos aportó información que permita esclarecer con precisión qué ocurrió durante las horas previas y posteriores al crimen.