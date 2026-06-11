Clausuran un centro de estética ilegal en Villa Devoto por ejercicio ilegal de la medicina

Como parte de las tareas de investigación, la Justicia también examinó perfiles en redes sociales vinculados al centro de estética. A partir de ese análisis se identificó a una mujer que sería la responsable del lugar y que no figura registrada como profesional de la salud habilitada para realizar las prácticas ofrecidas.

Los organismos intervinientes consideraron que algunos de los dispositivos utilizados representaban un riesgo para la salud de los pacientes debido a la falta de habilitación y controles correspondientes. Esa situación fue uno de los factores determinantes para avanzar con el secuestro de los equipos.

Tras el procedimiento, las autoridades dispusieron la clausura del inmueble y continuarán con la investigación para determinar el alcance de las actividades desarrolladas en el establecimiento y las responsabilidades de las personas involucradas.