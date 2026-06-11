Clausuran un centro de estética ilegal en Villa Devoto por ejercicio ilegal de la medicina

Durante un allanamiento, la Policía de la Ciudad secuestró equipos no autorizados por la ANMAT, medicamentos y documentación vinculada a la investigación.
Un centro de estética que funcionaba de manera ilegal en el barrio porteño de Villa Devoto fue allanado y clausurado en el marco de una investigación por presunto ejercicio ilegal de la medicina. En el procedimiento se secuestraron equipos médicos, fármacos y documentación considerada relevante para la causa.
El operativo fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°10 y contó con la participación de efectivos de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad, personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC).
Durante la inspección, los investigadores encontraron equipamiento médico que no contaba con autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), además, incautaron distintos medicamentos y elementos que serán analizados como parte de la investigación judicial.
La causa se inició tras detectar presuntas irregularidades en la prestación de tratamientos médicos y estéticos dentro del establecimiento. Según determinaron los investigadores, los turnos se gestionaban de manera previa a través de una página web y mediante contactos por WhatsApp.
Como parte de las tareas de investigación, la Justicia también examinó perfiles en redes sociales vinculados al centro de estética. A partir de ese análisis se identificó a una mujer que sería la responsable del lugar y que no figura registrada como profesional de la salud habilitada para realizar las prácticas ofrecidas.
Los organismos intervinientes consideraron que algunos de los dispositivos utilizados representaban un riesgo para la salud de los pacientes debido a la falta de habilitación y controles correspondientes. Esa situación fue uno de los factores determinantes para avanzar con el secuestro de los equipos.
Tras el procedimiento, las autoridades dispusieron la clausura del inmueble y continuarán con la investigación para determinar el alcance de las actividades desarrolladas en el establecimiento y las responsabilidades de las personas involucradas.
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