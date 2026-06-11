Independiente: condenaron a Leonardo Cohen Arazi por los abusos en menores

El caso se enmarca en el escándalo que sacudió al fútbol argentino tras la denuncia de una red de abuso y explotación sexual de menores vinculada a las divisiones juveniles de Independiente. La investigación alcanzó a distintos acusados, entre ellos representantes, organizadores de torneos amateurs y un árbitro.

Uno de los aspectos más cuestionados de la condena es que Cohen Arazi no solo evitará la prisión efectiva, sino que además obtuvo autorización para trabajar fuera de su domicilio. La resolución le permite desempeñarse en un comercio ubicado en Sarandí, partido de Avellaneda, durante seis días a la semana en horarios que se extienden entre la tarde y la madrugada.

La sentencia también establece restricciones específicas. Entre ellas figura la prohibición de trabajar en establecimientos deportivos o educativos donde concurran o se alojen menores de edad. Pese a esas limitaciones, la modalidad de cumplimiento de la pena volvió a poner el foco sobre uno de los casos más resonantes de abuso de menores vinculados al fútbol argentino.