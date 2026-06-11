Independiente: condenaron a Leonardo Cohen Arazi por los abusos en menores

El exrelacionista público recibió una pena de 10 años por promoción de la prostitución agravada de menores.
La Justicia condenó a Leonardo Cohen Arazi a 10 años de prisión por su participación en los abusos y prostitución de menores vinculados a las divisiones inferiores de Independiente. Sin embargo, el exrelacionista público cumplirá la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires.
La sentencia fue acordada mediante un juicio abreviado entre la defensa de Cohen Arazi y la fiscal Viviana Giorgi ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora. Aunque el acuerdo fue firmado el 3 de marzo, la resolución trascendió públicamente esta semana y provocó fuertes críticas por los beneficios otorgados al condenado.
Cohen Arazi fue juzgado por el delito de promoción de la prostitución agravada por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad y por tratarse de víctimas menores de 18 años. La investigación determinó que contactaba a jóvenes futbolistas de la pensión de Independiente a través de redes sociales y se aprovechaba de su situación económica y social.
Según la causa, el exrelacionista público ofrecía dinero y otros beneficios, como botines, a cambio de mantener relaciones sexuales con los adolescentes. Siete víctimas lo señalaron durante el proceso judicial, la mayoría de ellas menores de edad al momento de los hechos.
El caso se enmarca en el escándalo que sacudió al fútbol argentino tras la denuncia de una red de abuso y explotación sexual de menores vinculada a las divisiones juveniles de Independiente. La investigación alcanzó a distintos acusados, entre ellos representantes, organizadores de torneos amateurs y un árbitro.
Uno de los aspectos más cuestionados de la condena es que Cohen Arazi no solo evitará la prisión efectiva, sino que además obtuvo autorización para trabajar fuera de su domicilio. La resolución le permite desempeñarse en un comercio ubicado en Sarandí, partido de Avellaneda, durante seis días a la semana en horarios que se extienden entre la tarde y la madrugada.
La sentencia también establece restricciones específicas. Entre ellas figura la prohibición de trabajar en establecimientos deportivos o educativos donde concurran o se alojen menores de edad. Pese a esas limitaciones, la modalidad de cumplimiento de la pena volvió a poner el foco sobre uno de los casos más resonantes de abuso de menores vinculados al fútbol argentino.
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