Avanza la causa contra la influencer que usaba los CUIT de gobernadores para importar ropa

Según el fiscal federal Agustín Chit, la imputada simulaba operaciones ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de importación vía courier. Para ello, consignaba datos fiscales de terceros y evitaba utilizar su propio cupo anual, mientras que los envíos eran recibidos en su domicilio particular, ubicado en el barrio porteño de Núñez. Las compras, en su mayoría indumentaria de una marca estadounidense, eran gestionadas a través de la empresa FedEx.

Durante la investigación se reunieron diversos elementos de prueba, como análisis de dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y datos de antenas telefónicas que ubican a la acusada en los momentos en que se concretaban las entregas. También se incorporó documentación vinculada a los envíos internacionales.

En su resolución, el juzgado rechazó los argumentos de la defensa, que sostenía que los datos habían sido obtenidos al azar en internet, al considerar que la reiteración de las maniobras y el perfil de las personas involucradas descartan un supuesto desconocimiento de la ilegalidad.

El descargo de la influencer

Tras conocerse la causa, Olguín sostuvo que no tuvo intención de cometer un delito y atribuyó lo ocurrido a una “imprudencia” producto del desconocimiento. Según explicó, recibía ropa desde Estados Unidos como parte de colaboraciones con una marca y, ante la frecuencia de los envíos, comenzó a utilizar no solo su CUIT, sino también el de familiares y conocidos.

Captura de pantalla 2026-03-18 100058 Valentina Olguín, influencer y cantante argentina, ganó notoriedad como integrante del grupo Dame 5 y luego desarrolló una carrera solista en redes sociales y música.

Valentina Olguín, influencer y cantante argentina, ganó notoriedad como integrante del grupo Dame 5 y luego desarrolló una carrera solista en redes sociales y música.

En ese marco, afirmó que recurrió a datos fiscales ajenos al superar el cupo permitido para compras personales, y negó que se tratara de una estafa o de una actividad comercial. “No ha sido un robo de dinero ni de tarjeta”, aseguró, al tiempo que remarcó que su actividad principal es la música.

También intentó desligar el caso de cualquier connotación política al señalar que los datos habrían sido obtenidos “al azar”. Sin embargo, esa explicación fue desestimada por la Justicia, que consideró que la reiteración de las maniobras y el perfil de los involucrados evidencian conocimiento de la ilicitud.

Olguín ya había sido procesada en mayo de 2025 por hechos de características similares. En caso de ser hallada culpable, el delito de contrabando por simulación prevé penas de entre dos y ocho años de prisión.