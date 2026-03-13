Rescatan a una adolescente explotada sexualmente por su familia en La Plata

El análisis de la información recolectada permitió ubicar un domicilio situado en el barrio San Carlos, donde se desarrollaban las maniobras investigadas.

Allanamientos

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Silva Pelossi, ordenó el allanamiento del inmueble. Durante el operativo la menor fue rescatada y recibió asistencia y contención de profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, junto con personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata.

En el procedimiento quedaron imputados cuatro familiares de la víctima —dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad—, mientras que los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares que quedaron a disposición de la Justicia y serán peritados en el marco de la investigación.