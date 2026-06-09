Caso Agostina: el rol que habrían cumplido los tres detenidos

En este sentido, Barrelier fue dado de alta, se encuentra en buen estado de salud y solicitó dar nuevamente testimonio frente al fiscal Raúl Garzón.

Marina Romano, abogada de Andreani, habló con los medios minutos después de que se concretara la detención de la mujer y expuso: “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”.

Acerca de la acusación, planteó: “Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”.

Por ese mismo camino fue el defensor de Fassetta, Eduardo Javier Medina Allende, quien sostuvo que aguarda a la indagatoria de su cliente para saber cómo son los pasos a seguir.

Por su parte, legisladores provinciales impulsaron un pedido de jury contra los fiscales que intervinieron, al cuestionar demoras y decisiones previas. Mientras tanto, la causa avanza bajo secreto de sumario y con un eje claro: reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda donde Agostina fue vista con vida por última vez.