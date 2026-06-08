Caso Agostina Vega: le dieron el alta a Claudio Barrelier, principal acusado

El imputadoo por el crimen dejó la internación dentro del penal de Bouwer y volvió a su pabellón mientras la fiscalía analiza posibles nuevas imputaciones.
Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica y regresó al régimen habitual de detención en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer. La medida fue confirmada por el Servicio Penitenciario de Córdoba, que informó que el imputado presenta un buen estado de salud tras haber permanecido una semana internado en el Hospital Modular del penal bajo observación permanente por riesgo suicida.
La decisión se tomó luego de nuevas evaluaciones médicas y psicológicas que determinaron una evolución favorable. Con el alta, Barrelier volvió al mismo pabellón donde permanece alojado Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa. En paralelo, la fiscalía ordenó nuevas pericias psicológicas sobre el acusado con el objetivo de profundizar el análisis de su perfil y sumar elementos a la investigación.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando bajo secreto de sumario y el foco de los investigadores se amplió más allá de Barrelier. La fiscalía busca establecer qué grado de conocimiento tuvieron las personas de su entorno más cercano sobre lo ocurrido con Agostina y cuál fue su participación antes y después del crimen. En ese contexto, no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.
Los investigadores revisan especialmente los testimonios de quienes convivían con el acusado en la vivienda de barrio Cofico, señalada por la Justicia como el lugar donde ocurrió el asesinato. Entre ellos se encuentran la esposa de Barrelier, Marianela, y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente. Ambas ya prestaron declaración en el expediente.
La fiscalía también analiza la evidencia reunida durante los allanamientos y las pericias realizadas en la casa de Juan del Campillo al 800, además de los resultados de distintas pruebas destinadas a reconstruir la secuencia de los hechos. La investigación sumó recientemente la detención de Fassetta, quien será imputado por presunto encubrimiento agravado, mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar si hubo más personas involucradas en el caso.
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