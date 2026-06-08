Caso Agostina Vega: le dieron el alta a Claudio Barrelier, principal acusado

Mientras tanto, la causa continúa avanzando bajo secreto de sumario y el foco de los investigadores se amplió más allá de Barrelier. La fiscalía busca establecer qué grado de conocimiento tuvieron las personas de su entorno más cercano sobre lo ocurrido con Agostina y cuál fue su participación antes y después del crimen. En ese contexto, no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.