Entró a una comisaría de Luján a los tiros, mató a un policía y después fue abatido

El atacante tenía un pedido de captura vigente por una causa de amenazas. Otro efectivo resultó herido durante el enfrentamiento ocurrido en la localidad bonaerense de Open Door.
Un dramático episodio de violencia sacudió este martes a la localidad bonaerense de Open Door, en el partido de Luján. Un hombre con pedido de captura vigente ingresó a una dependencia policial, abrió fuego contra los efectivos de guardia y asesinó a un agente. Otro uniformado resultó herido, mientras que el atacante murió durante el intercambio de disparos.
El hecho ocurrió cerca de las 17.30 en la Comisaría Tercera de Luján. De acuerdo con la investigación, Alex Ezequiel Romero, buscado por la Justicia por una causa de amenazas, se presentó en la dependencia y comenzó a disparar.
Como consecuencia del ataque, el sargento Neri Malcon Churquina, de 33 años, recibió heridas de bala en el cráneo y el abdomen. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Nuestra Señora de Luján, falleció debido a la gravedad de las lesiones.
En tanto, el oficial subayudante Agustín Guillermo Larravide sufrió una herida en una de sus manos mientras intentaba repeler la agresión.
Durante el tiroteo, los efectivos respondieron al ataque y abatieron a Romero dentro de la dependencia policial. Según las primeras pericias, el agresor tenía en su poder el arma reglamentaria de Churquina, que habría tomado tras dispararle.
Los investigadores trabajan ahora para reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar cómo obtuvo el arma utilizada en el ataque y cuáles fueron sus movimientos previos.
Churquina era oriundo de Pueblo Nuevo, en la zona de Jáuregui, y vivía junto a su esposa e hijo de cinco años en Olivera. Estaba casado, era padre de un niño pequeño y formaba parte de la Policía Bonaerense.
Su carrera había estado marcada por otro episodio trágico. En 2022 resultó herido de bala durante un operativo en el que murió un compañero. Tras recuperarse, continuó prestando servicio hasta este martes, cuando fue asesinado en cumplimiento de sus funciones.
comentar