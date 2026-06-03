Entró a una comisaría de Luján a los tiros, mató a un policía y después fue abatido

Un enfrentamiento fatal

Durante el tiroteo, los efectivos respondieron al ataque y abatieron a Romero dentro de la dependencia policial. Según las primeras pericias, el agresor tenía en su poder el arma reglamentaria de Churquina, que habría tomado tras dispararle.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar cómo obtuvo el arma utilizada en el ataque y cuáles fueron sus movimientos previos.

Churquina era oriundo de Pueblo Nuevo, en la zona de Jáuregui, y vivía junto a su esposa e hijo de cinco años en Olivera. Estaba casado, era padre de un niño pequeño y formaba parte de la Policía Bonaerense.

Su carrera había estado marcada por otro episodio trágico. En 2022 resultó herido de bala durante un operativo en el que murió un compañero. Tras recuperarse, continuó prestando servicio hasta este martes, cuando fue asesinado en cumplimiento de sus funciones.