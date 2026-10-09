Caso Loan Peña: el hijo de Caillava negó haber manejado los vehículos donde encontraron rastros

Uno de los puntos centrales de su testimonio estuvo relacionado con la Ford Ranger y el Ford Ka, vehículos en los que perros de la Policía detectaron rastros de Loan seis días después de su desaparición. Bertón fue categórico al afirmar que nunca condujo ninguno de los dos.

El quiebre de Caillava, la madre del testigo, durante su declaración

La declaración de Bertón se produjo dos días después de que María Victoria Caillava se presentara por primera vez ante el tribunal y negara haber trasladado a Loan en la camioneta que utilizaba junto a su esposo, Carlos Pérez.

La exfuncionaria municipal de 9 de Julio, una de las siete acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, se quebró durante su testimonio mientras daba su versión de los hechos.

Uno de los ejes de su declaración fue la Ford Ranger blanca, que quedó bajo análisis durante la investigación. Un perito había señalado que una prueba con luminol detectó una reacción en la parte delantera del vehículo, aunque aclaró que podía corresponder a restos de insectos.

Caillava también debió referirse al viaje que realizó junto a Pérez a la ciudad de Corrientes al día siguiente de la desaparición, así como a los motivos de su consulta médica. Esos movimientos y las explicaciones sobre su estado de salud forman parte de los elementos que se discuten durante el debate.

En otras audiencias, especialistas en odorología declararon que perros entrenados detectaron correspondencia con el olor de Loan en los asientos traseros de los dos vehículos. El perito explicó que el procedimiento permite establecer una correspondencia odorológica, pero no determinar cómo llegó ese rastro hasta los automóviles.

Por otra parte, durante la jornada en la que declaró Bertón, el oficial de la Policía Federal Ciro Melián Abril aportó información sobre los movimientos de Pérez. Según su testimonio, el exmarino había visitado páginas para adultos en internet el día de la desaparición y se había comunicado con el entonces comisario Walter Maciel para pedirle custodia ante el temor de que le plantaran pruebas.

El juicio continuará la semana próxima con nuevas declaraciones testimoniales, entre ellas la de Agustín Ibarra, el chofer que trasladó a Laudelina Peña, tía de Loan, a la fiscalía de Corrientes. La mujer había instalado inicialmente la hipótesis de que el nene fue atropellado y luego reconoció que esa versión era falsa, al señalar que había actuado bajo presión de su entonces abogado, José Fernández Codazzi.