Comodoro Rivadavia: prisión preventiva para acusados de traficar 61 kilos de cocaína

Los siete sospechosos fueron detenidos durante el operativo “Ruta Austral”, donde incautaron drogas, vehículos, armas y dispositivos electrónicos.
Siete personas acusadas de formar parte de una banda dedicada al tráfico de cocaína desde el norte del país hacia Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, quedaron en prisión preventiva por decisión de la Justicia federal.
Entre los acusados, cuatro son de Comodoro Rivadavia, dos de Mendoza y uno de la provincia de Buenos Aires. Todos habían sido detenidos el 22 de octubre, durante el operativo “Ruta Austral” se realizaron 13 allanamientos en Chubut, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Mendoza, según confirma La Nación.
En los operativos se secuestraron 61,453 kilogramos de cocaína, 57 gramos de marihuana y 393 pastillas de éxtasis. También fueron incautados siete vehículos, un arma de fuego, teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos.
En el marco de la causa, la jueza federal de Garantías Eva Parcio de Seleme declaró legales las detenciones y dispuso la prisión preventiva de los siete acusados por 30 días.
Para una de las mujeres imputadas, residente en Comodoro Rivadavia, estableció un arresto domiciliario, debido a que tiene a su cargo el cuidado de su hijo de un año.
La resolución fue adoptada el 25 de octubre, durante una audiencia de formalización de la investigación y control de las detenciones. La fiscalía les atribuyó el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en calidad de coautores.
La causa se había iniciado hace un año a partir de la declaración de un imputado que aportó información sobre un grupo de personas radicadas en el norte argentino que, según su testimonio, abastecía de estupefacientes a una organización con actividad en Comodoro Rivadavia.
A partir de las tareas de investigación de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), los investigadores identificaron a los presuntos proveedores y reconstruyeron parte de la logística utilizada para el traslado de la droga.
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