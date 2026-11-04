Comodoro Rivadavia: prisión preventiva para acusados de traficar 61 kilos de cocaína

Para una de las mujeres imputadas, residente en Comodoro Rivadavia, estableció un arresto domiciliario, debido a que tiene a su cargo el cuidado de su hijo de un año.

Operativo en Comodoro Rivadavia.

La resolución fue adoptada el 25 de octubre, durante una audiencia de formalización de la investigación y control de las detenciones. La fiscalía les atribuyó el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en calidad de coautores.

La causa se había iniciado hace un año a partir de la declaración de un imputado que aportó información sobre un grupo de personas radicadas en el norte argentino que, según su testimonio, abastecía de estupefacientes a una organización con actividad en Comodoro Rivadavia.

A partir de las tareas de investigación de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), los investigadores identificaron a los presuntos proveedores y reconstruyeron parte de la logística utilizada para el traslado de la droga.