Caso propofol: procesaron al anestesista y a la residente

La investigación se originó tras una serie de auditorías internas en el Hospital Italiano que detectaron inconsistencias alarmantes en el inventario de medicamentos anestésicos. Los registros de quirófano no coincidían con el egreso real de ampollas de la farmacia central.

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Lo que comenzó como una investigación por malversación de activos tomó un giro sombrío cuando surgieron testimonios y pruebas digitales sobre supuestas reuniones sociales donde se utilizaban estos fármacos.

El uso recreativo de anestesia —una práctica extremadamente peligrosa que puede derivar en paros cardiorrespiratorios si no se cuenta con asistencia ventilatoria— se convirtió en el eje central del escándalo.

Ante la gravedad de los hallazgos iniciales, la institución decidió desvincular a Delfina Lanusse, quien en ese momento se desempeñaba como residente, y suspender preventivamente a Hernán Boveri.

Posteriormente, el hospital se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio y colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

El propofol no es una sustancia de consumo ligero; es un fármaco que simboliza la frontera entre la consciencia y la inconsciencia clínica. Su desvío para fines no médicos representa una de las fallas éticas más graves en el ejercicio de la medicina moderna.

Este procesamiento marca un hito en la persecución de delitos de "cuello blanco" dentro de organizaciones de salud, dejando un precedente claro: la pericia técnica no otorga impunidad frente a la malversación de los recursos destinados al cuidado de la vida.