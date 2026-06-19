Causa SIRA: ordenan levantar el secreto fiscal de empresarios

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Secretos levantados y la ruta del dinero

La fiscalía apunta directamente a desarmar la estructura financiera de la presunta red ilegal. Para ello, Picardi solicitó formalmente al juez del caso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo —así como los alcances previstos en la Ley de Lavado de Activos— sobre figuras centrales y de alto perfil vinculadas a las entidades financieras investigadas.

Entre las personas alcanzadas por la solicitud se encuentran Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida y Juan Ignacio Agra.

La misma medida patrimonial fue requerida para Patricio Guido Marre y Héctor Ezequiel Caputto, ambos señalados en la causa como supuestos responsables de "acelerar" de manera irregular los permisos SIRA a cambio del cobro de comisiones ilegales.

Asimismo, el pedido de apertura de cuentas y registros impositivos recayó sobre la firma Lifetba S.R.L., una sociedad mencionada en escuchas y chats de la causa en relación con el armado de una presunta "cuenta espejo" utilizada para desviar fondos.

Entramado de testigos y el rol de la PROCELAC

El avance judicial busca también reconstruir el circuito físico del dinero y los reportes diarios de las operaciones. En ese marco, los tribunales convocaron a declarar a una empleada de la firma Arg Exchange S.A., sospechada de enviar informes periódicos con el detalle de las operaciones de divisas a Martín Migueles, uno de los nombres clave del expediente.

También se ordenaron citaciones para personas del entorno directo de los investigados: un conductor autorizado de un vehículo perteneciente a Elías Piccirillo —quien registraba recurrentes ingresos a su propiedad— y un presunto encargado de trasladar bolsos con dinero bajo las órdenes directas del propio Migueles.

Finalmente, para dar volumen técnico a la sospecha de delitos financieros, la fiscalía amplió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

El organismo especializado tendrá la tarea de auditar los sumarios cambiarios del Banco Central, reconstruir el perfil patrimonial y transaccional de los imputados, rastrear el origen de los fondos mediante agentes de bolsa e identificar a los beneficiarios finales de las maniobras.