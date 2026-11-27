Condenado por abuso sexual.

La causa

El hombre fue declarado culpable de abuso sexual simple bajo la modalidad de delito continuado y abuso sexual con acceso carnal, ambos doblemente agravados por la guarda y la convivencia preexistente, en concurso real.

Luego de conocerse el veredicto, los abogados del condenado cuestionaron la validez de las pruebas y solicitaron su absolución. Entre sus argumentos, señalaron que las víctimas habían manifestado su intención de retirar la denuncia y declarar nuevamente.

De todos modos, el máximo tribunal provincial desestimó ese planteo al considerar que la voluntad de retirar una denuncia no implica necesariamente una negación de los hechos.

Por su parte, los magistrados destacaron la consistencia de los testimonios iniciales y su respaldo mediante informes psicológicos, elementos probatorios que permitieron sostener la responsabilidad penal del acusado y desestimar los cuestionamientos formulados por su defensa.

De esta manera, a través de la sentencia N° 275, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia resolvieron ratificar por unanimidad la totalidad de la pena impuesta en primera instancia, manteniendo tanto la calificación legal de los delitos como los 14 años de prisión.

En paralelo, la Justicia correntina continúa con la investigación por el crimen de Nancy Godoy, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que fue asesinada la docente rural y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.