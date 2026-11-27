La Justicia de Corrientes ratificó la pena contra uno de los hijos de la docente asesinada. Las víctimas fueron sus hijastras cuando estaban a su cuidado.
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó la condena a 14 años de prisión contra Adán Godoy por el abuso sexual de sus dos hijastras mientras ambas estaban a su cuidado.
El condenado es uno de los hijos de Nancy Godoy, la docente rural que fue encontrada asesinada a fines de octubre, luego de permanecer desaparecida durante tres semanas en los alrededores de la ciudad de Esquina, en Corrientes.
A partir de los hechos acreditados durante el proceso judicial, las situaciones de abuso sexual ocurrieron en la localidad correntina de Esquina y comenzaron cuando las víctimas tenían aproximadamente 8 y 9 años.
En aquel momento, Godoy mantenía una relación sentimental con la madre de las menores, convivía con ellas y estaba a cargo de su cuidado. Estas circunstancias que fueron consideradas agravantes al momento de determinar la pena.
El hombre fue declarado culpable de abuso sexual simple bajo la modalidad de delito continuado y abuso sexual con acceso carnal, ambos doblemente agravados por la guarda y la convivencia preexistente, en concurso real.
Luego de conocerse el veredicto, los abogados del condenado cuestionaron la validez de las pruebas y solicitaron su absolución. Entre sus argumentos, señalaron que las víctimas habían manifestado su intención de retirar la denuncia y declarar nuevamente.
De todos modos, el máximo tribunal provincial desestimó ese planteo al considerar que la voluntad de retirar una denuncia no implica necesariamente una negación de los hechos.
Por su parte, los magistrados destacaron la consistencia de los testimonios iniciales y su respaldo mediante informes psicológicos, elementos probatorios que permitieron sostener la responsabilidad penal del acusado y desestimar los cuestionamientos formulados por su defensa.
De esta manera, a través de la sentencia N° 275, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia resolvieron ratificar por unanimidad la totalidad de la pena impuesta en primera instancia, manteniendo tanto la calificación legal de los delitos como los 14 años de prisión.
En paralelo, la Justicia correntina continúa con la investigación por el crimen de Nancy Godoy, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que fue asesinada la docente rural y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
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