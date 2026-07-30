Escobar: un herrero y un carnicero murieron tras una feroz pelea

Un testigo, quien había sido citado para realizar esas tareas, relató a los investigadores que la disputa derivó en una pelea entre ambos hombres. La principal hipótesis es que los dos se enfrentaron con cuchillos. Por el momento, descartan la participación de terceros.

En la escena no se detectaron faltantes de dinero ni de pertenencias: tanto la recaudación del comercio como los teléfonos celulares permanecían en el lugar y tampoco se observaron signos de un robo o de un importante desorden.

Las primeras pericias indican que Mamani murió como consecuencia de las heridas de arma blanca, mientras que el otro hombre presentaba escoriaciones compatibles con una riña, pero no tenía, en principio, lesiones punzocortantes de gravedad.

El caso quedó en manos de la UFI N° 5 de Escobar, a cargo de la fiscal María Alejandra Amoretti, que ordenó las pericias de la Policía Científica y las tareas investigativas de la DDI local para terminar de esclarecer la secuencia del hecho.