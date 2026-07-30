Escobar: un herrero y un carnicero murieron tras una feroz pelea

Todo comenzó por una discusión por un trabajo de herrería. Uno de los hombres murió apuñalado y el otro falleció por una descompensación tras la pelea
Una discusión por un trabajo de herrería culminó de manera trágica este jueves en la localidad bonaerense de Escobar, donde el dueño de una carnicería y el herrero que realizaba tareas en el comercio murieron luego de enfrentarse con armas blancas.
El hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a metros de Asborno. Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y encontró a dos hombres heridos y tendidos en el piso.
Uno de ellos fue identificado como Martín García Mamani, de 54 años, propietario de la carnicería. Presentaba múltiples heridas de arma blanca. Y a pocos metros estaba el otro involucrado, un herrero de aproximadamente 60 años conocido como Miguel.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conflicto se originó por un reclamo vinculado a un trabajo de herrería. El comerciante había convocado a otro trabajador para corregir unas rejas que, según consideraba, no habían sido terminadas correctamente por el herrero con el que finalmente mantuvo la discusión.
Un testigo, quien había sido citado para realizar esas tareas, relató a los investigadores que la disputa derivó en una pelea entre ambos hombres. La principal hipótesis es que los dos se enfrentaron con cuchillos. Por el momento, descartan la participación de terceros.
En la escena no se detectaron faltantes de dinero ni de pertenencias: tanto la recaudación del comercio como los teléfonos celulares permanecían en el lugar y tampoco se observaron signos de un robo o de un importante desorden.
Las primeras pericias indican que Mamani murió como consecuencia de las heridas de arma blanca, mientras que el otro hombre presentaba escoriaciones compatibles con una riña, pero no tenía, en principio, lesiones punzocortantes de gravedad.
El caso quedó en manos de la UFI N° 5 de Escobar, a cargo de la fiscal María Alejandra Amoretti, que ordenó las pericias de la Policía Científica y las tareas investigativas de la DDI local para terminar de esclarecer la secuencia del hecho.