Crimen escolar en Santa Fe: imputan al segundo detenido tras el asesinato de Ian Cabrera

N.C., de 16 años, será acusado por encubrimiento en el asesinato de Ian Cabrera, aunque la investigación apunta a un posible rol más activo que podría agravar la imputación.
El segundo detenido por el crimen escolar en la ciudad santafesina de San Cristóbal afronta este jueves la audiencia de imputación, en la que se prevé que sea acusado por el delito de encubrimiento, aunque no se descarta una calificación más grave a partir de nuevas hipótesis incorporadas a la causa.
La audiencia está prevista para las 10.00 y será encabezada por la jueza Laura Lencina, mientras que la imputación estará a cargo de la fiscal de Menores de Rafaela, Carina Gerbaldo. El acusado, identificado como N.C., tiene 16 años y es punible bajo la legislación vigente.
De acuerdo a fuentes de la investigación, si bien la acusación inicial es por encubrimiento en el asesinato de Ian Cabrera, en las últimas horas surgieron indicios que lo ubicarían con un “rol activo” en el ataque, lo que podría modificar el encuadre legal del caso.
Pese a que no trascendieron detalles, esta nueva hipótesis podría estar vinculada con otros episodios recientes en la ciudad, como el caso de Delfina Pérez, la adolescente que fue brutalmente agredida por compañeras el 1° de enero.
Las autoridades nacionales también advirtieron sobre la presencia de subculturas digitales asociadas a la violencia, desligadas del bullying tradicional. En ese marco, indicaron que el ataque en San Cristóbal podría estar relacionado con el grupo denominado True Crime Community (TCC).
En los últimos dos años se identificaron 15 casos confirmados y otros cuatro en análisis vinculados a este tipo de fenómenos, lo que encendió alertas en el ámbito judicial y de seguridad.