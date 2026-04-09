Crimen escolar en Santa Fe: imputan al segundo detenido tras el asesinato de Ian Cabrera

Las autoridades nacionales también advirtieron sobre la presencia de subculturas digitales asociadas a la violencia, desligadas del bullying tradicional. En ese marco, indicaron que el ataque en San Cristóbal podría estar relacionado con el grupo denominado True Crime Community (TCC).

En los últimos dos años se identificaron 15 casos confirmados y otros cuatro en análisis vinculados a este tipo de fenómenos, lo que encendió alertas en el ámbito judicial y de seguridad.