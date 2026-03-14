Córdoba: excarcelaron al vecino que mató a un policía al confundirlo con un ladrón

Tras el episodio, el hombre de 39 años fue detenido por orden del fiscal de Instrucción del Distrito 4 Turno 6, Víctor Hugo Chiapero. En un primer momento fue imputado por homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.

Armas secuestradas

Durante el procedimiento realizado en la vivienda, los investigadores secuestraron tres armas de fuego: dos pistolas y una escopeta. Entre ellas se encontraba una pistola Glock calibre 9 milímetros que habría sido utilizada para efectuar el disparo que terminó con la vida del suboficial.

Sin embargo, tras analizar las circunstancias del caso y los planteos de la defensa, la Fiscalía dispuso la excarcelación del acusado y el hecho fue encuadrado de manera provisoria como un posible homicidio en exceso de legítima defensa.

La abogada defensora del imputado, Mónica Picco, sostuvo que el disparo se produjo en medio de una situación de extrema tensión dentro del domicilio.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la investigación continúa y que se seguirán realizando medidas para esclarecer lo ocurrido y determinar con precisión las responsabilidades en el hecho.