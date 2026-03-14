Córdoba: excarcelaron al vecino que mató a un policía al confundirlo con un ladrón

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 6 ordenó la excarcelación del hombre de 39 años que disparó contra el suboficial Luis Alejandro Azabal en su casa de Villa Belgrano. La causa fue reencuadrada como un posible caso de exceso en la legítima defensa, aunque la investigación continúa.
La Justicia de Córdoba ordenó este sábado la excarcelación del vecino que mató de un disparo al policía Luis Alejandro Azabal tras confundirlo con un ladrón cuando el efectivo acudía a su vivienda por un llamado al 911.
El hecho ocurrió el jueves por la noche en una casa ubicada en la calle Neper al 5900, en el barrio Villa Belgrano, en la ciudad de Córdoba. De acuerdo con la reconstrucción inicial del caso, el propietario de la vivienda había alertado a la Policía por la presencia de sospechosos que merodeaban la zona con aparentes intenciones delictivas.
A raíz de ese aviso, Azabal se dirigió al lugar junto a otros efectivos. Al llegar, los policías encontraron la puerta de la vivienda abierta. En ese contexto, el suboficial se habría asomado para verificar si ocurría alguna situación irregular dentro de la casa.
Según la principal hipótesis de la investigación, el dueño del domicilio confundió al uniformado con uno de los supuestos delincuentes y efectuó un disparo con un arma de fuego. Azabal resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Sanatorio Allende, donde falleció poco tiempo después a causa de las lesiones.
Tras el episodio, el hombre de 39 años fue detenido por orden del fiscal de Instrucción del Distrito 4 Turno 6, Víctor Hugo Chiapero. En un primer momento fue imputado por homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.
Durante el procedimiento realizado en la vivienda, los investigadores secuestraron tres armas de fuego: dos pistolas y una escopeta. Entre ellas se encontraba una pistola Glock calibre 9 milímetros que habría sido utilizada para efectuar el disparo que terminó con la vida del suboficial.
Sin embargo, tras analizar las circunstancias del caso y los planteos de la defensa, la Fiscalía dispuso la excarcelación del acusado y el hecho fue encuadrado de manera provisoria como un posible homicidio en exceso de legítima defensa.
La abogada defensora del imputado, Mónica Picco, sostuvo que el disparo se produjo en medio de una situación de extrema tensión dentro del domicilio.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la investigación continúa y que se seguirán realizando medidas para esclarecer lo ocurrido y determinar con precisión las responsabilidades en el hecho.
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