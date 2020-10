El hecho ocurrió en el barrio La Toma de esa ciudad del Valle de Punilla, y el hombre, de 39 años y conocido como el "Tano" Reyna, permanecía alojado en la comisaría de La Falda imputado de homicidio doblemente calificado y homicidio doblemente calificado en grado de tentativa, confirmó la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de Paula Kelm.

El autor fue aprehendido en el lugar con el arma en su poder y fue puesto a disposición de esa fiscalía.

De acuerdo con el sumario preliminar de la investigación policial, la madre de los niños vivía en La Rioja junto a sus hijos y se encontraba separada hace unos meses del presunto autor del hecho, quien es oriundo de Capilla del Monte.

La mujer visitaba a unos familiares y su ex pareja atacó a los niños.

"Me pregunto qué pasó. No tengo respuestas de nada. Ya estaba separada de él. El domingo me pidió estar unos días con los nenes, que se quedaron con él. Los nenes venían bien, andando en bici, contentos con su papá. Me dijeron 'mirá mamá, nos arregló la bici", relató la mujer al canal 12 de Córdoba.

Si bien la madre de los niños admitió que fue víctima de "violencia" por parte de su ex pareja, aseguró que "con los nenes siempre fue atento y nunca les hizo nada".

Además dijo que el homicida le "insistía" para volver a estar juntos, aunque ella no quería.

"Yo le decía que era en vano porque ya estaba todo mal", recordó la mujer, quien no obstante dijo que habían acordado hacer un tratamiento psicológico en familia para que la situación de separación "no afectara más a los niños".

"Yo hubiera preferido que se mate él y no mate a mis hijos, que no me arrebate mi vida, tenía 9 años, vivía para su papá", remarcó la mamá en referencia al niño asesinado.

EL PARTE DE SALUD DE LA NIÑA

Los niños fueron auxiliados y traslados al hospital local Oscar Américo Luqui por parte de vecinos que avisaron a la Policía, aunque el varón murió en ese lugar.

La niña de 6 años permanecía internada en estado estable, informaron fuentes médicas.

La directora del Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba, Cecilia Angulo, manifestó que si bien la niña "sigue crítica, gracias a Dios está estable", y destacó la tarea del equipo de salud que "ha trabajado de forma incansable para estabilizarla".

La niña debió ser intervenida quirúrgicamente por las graves heridas de cuchillo que le asestó su padre en la zona del cuello y hemitorax, detalló la profesional.

Asimismo, presenta varias heridas de arma blanca, siendo “la más grave una a la altura del cuello que le provocó rotura en los vasos”, y otras en una axila y en el tórax, contó la doctora.