Ramos Mejía: Clientes de un banco golpearon a un ladrón tras un intento de robo

En ese momento, dos de los asaltantes consiguieron escapar en una camioneta, pero dejaron atrás a uno de sus cómplices. El sospechoso permaneció dentro de la sucursal y fue reducido por los clientes que le dieron golpes de puño y patadas.

El video muestra al delincuente tirado en el piso mientras varias personas lo rodean. Algunos de los presentes lo golpean y, en medio de la situación, uno de los clientes grita que le den trompadas.

Además, los clientes lograron recuperar un arma que habría sido utilizada durante el intento de robo. Minutos después, la Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 y detuvo al sospechoso, que todavía permanecía dentro de la sucursal.

Ahora, los investigadores analizan las cámaras de seguridad del banco y de las calles cercanas para intentar identificar y localizar a los dos integrantes de la banda que consiguieron escapar en la camioneta.