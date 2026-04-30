Milei visitará el portaaviones nuclear USS Nimitz que se encuentra en el Mar Argentino

Los ejercicios incluyen operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de Mar del Plata y Necochea. Esta participación es considerada un gesto clave de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional.

El traslado del mandatario se llevó a cabo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones; su visita coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que forma parte del programa del último día de ejercicios.

Junto al presidente viajó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, también participarán del evento.