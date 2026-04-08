Crimen en la escuela de Santa Fe: el tirador integraba una subcultura digital que glorifica masacres

De acuerdo con la investigación, estas comunidades tienen su origen en la Masacre de Columbine de 1999 en Estados Unidos, un hecho que marcó un antes y un después en este tipo de fenómenos. Desde entonces, explicaron, se generó una cultura digital que no solo estudia estos crímenes, sino que los idealiza y promueve su imitación.

Los especialistas describieron cuatro niveles dentro de esta subcultura: primero, el consumo e investigación de asesinatos reales; luego, la difusión y glorificación en foros abiertos; posteriormente, la migración a grupos cerrados en plataformas como Discord o Telegram; y finalmente, la etapa más crítica, en la que los participantes planifican ataques para emular a sus referentes.

En paralelo, las autoridades investigan si los involucrados también tenían vínculos con el movimiento “incel” (célibes involuntarios), otra subcultura digital caracterizada por el odio hacia las mujeres y hacia quienes mantienen relaciones afectivas. “En este caso se detectaron varios indicadores compatibles con ese tipo de pensamiento”, señalaron, aunque aclararon que esa línea aún está bajo análisis.

Monteoliva, por su parte, advirtió que el fenómeno no es aislado en la Argentina. Según informó, en los últimos dos años se detectaron al menos 15 casos con características similares y otros cuatro continúan en investigación. En todos ellos, dijo, aparece el mismo patrón: jóvenes que se integran en comunidades digitales donde la violencia extrema es validada y promovida.

Captura de pantalla 2026-04-08 122027 En conferencia de prensa, Monteoliva y Pullaro confirmaron la existencia de grupos digitales que glorifican masacres.

El gobernador Pullaro reforzó esta idea al señalar que estos hechos “trascienden las fronteras” y ya no pueden explicarse únicamente por factores locales. “Estamos frente a una problemática global, vinculada a la pertenencia a subculturas internacionales que operan en entornos digitales”, afirmó.

La causa sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones. Mientras tanto, el caso encendió alarmas en las autoridades, que ahora buscan desarrollar herramientas para detectar de manera temprana estos comportamientos en entornos digitales, antes de que escalen hacia hechos de violencia concreta.