Crimen en la escuela de Santa Fe: el tirador integraba una subcultura digital que glorifica masacres

La investigación sobre el tiroteo que terminó con la vida de Ian Cabrera, de 13 años, descartó un brote psicótico del tirador o bullying como causas principales y apuntó a la influencia de comunidades online surgidas tras la masacre de Columbine.
A poco más de una semana del crimen en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, en el que un adolescente mató a un estudiante e hirió a otros ocho con una escopeta, la investigación dio un giro clave: las autoridades confirmaron que el agresor formaba parte de una subcultura digital internacional que promueve y glorifica la violencia extrema.
Los detalles se conocieron este miércoles durante una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Allí, el mandatario provincial fue contundente: “No fue un brote psicótico ni está probado que haya sido por bullying”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el caso se vincula con redes digitales organizadas.
Según explicaron los investigadores, el atacante participaba de una comunidad conocida como “TCC”, una subcultura transnacional integrada principalmente por adolescentes de entre 13 y 19 años. Estos grupos, detallaron, se estructuran en distintas etapas que van desde la fascinación por crímenes reales hasta la planificación concreta de ataques.
El jefe del área antiterrorista de la Policía Federal precisó que la clave para detectar esta conexión fue el análisis forense del celular del agresor. A partir de ese peritaje, se identificó la interacción con otros usuarios que compartían contenido violento y admiraban a autores de masacres, lo que permitió dar con un segundo menor, señalado como colaborador, quien fue detenido tras tareas de vigilancia y allanamientos.
De acuerdo con la investigación, estas comunidades tienen su origen en la Masacre de Columbine de 1999 en Estados Unidos, un hecho que marcó un antes y un después en este tipo de fenómenos. Desde entonces, explicaron, se generó una cultura digital que no solo estudia estos crímenes, sino que los idealiza y promueve su imitación.
Los especialistas describieron cuatro niveles dentro de esta subcultura: primero, el consumo e investigación de asesinatos reales; luego, la difusión y glorificación en foros abiertos; posteriormente, la migración a grupos cerrados en plataformas como Discord o Telegram; y finalmente, la etapa más crítica, en la que los participantes planifican ataques para emular a sus referentes.
En paralelo, las autoridades investigan si los involucrados también tenían vínculos con el movimiento “incel” (célibes involuntarios), otra subcultura digital caracterizada por el odio hacia las mujeres y hacia quienes mantienen relaciones afectivas. “En este caso se detectaron varios indicadores compatibles con ese tipo de pensamiento”, señalaron, aunque aclararon que esa línea aún está bajo análisis.
Monteoliva, por su parte, advirtió que el fenómeno no es aislado en la Argentina. Según informó, en los últimos dos años se detectaron al menos 15 casos con características similares y otros cuatro continúan en investigación. En todos ellos, dijo, aparece el mismo patrón: jóvenes que se integran en comunidades digitales donde la violencia extrema es validada y promovida.
El gobernador Pullaro reforzó esta idea al señalar que estos hechos “trascienden las fronteras” y ya no pueden explicarse únicamente por factores locales. “Estamos frente a una problemática global, vinculada a la pertenencia a subculturas internacionales que operan en entornos digitales”, afirmó.
La causa sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones. Mientras tanto, el caso encendió alarmas en las autoridades, que ahora buscan desarrollar herramientas para detectar de manera temprana estos comportamientos en entornos digitales, antes de que escalen hacia hechos de violencia concreta.
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