Extorsión y estafas: la Policía de la Ciudad allanó las cárceles de Sierra Chica y Merlo

Una vez que los estafadores obtenían el material, obligaban a las víctimas a realizar videollamadas y practicar actos sexuales bajo amenaza. La intimidación consistía en asegurarles que, si no cumplían, enviarían sus fotos íntimas a sus familiares o a sus compañeros de colegio.

En otros casos, los delincuentes usaban esas fotos para crear perfiles falsos en redes sociales y así atraer a hombres. Luego los contactaban por teléfono simulando ser policías, los acusaban de haber mantenido conversaciones obscenas con menores de edad y les exigían plata a cambio de no realizar las denuncias correspondientes.

Además, la organización utilizaba las imágenes obtenidas para ofrecer a estas mujeres de forma fraudulenta, haciéndolas pasar por supuestas prostitutas.

G2026-0209 5 Con dispositivos secuestrados y pruebas de engaños por Instagram y TikTok, cayó una banda liderada por un recluso que ya tenía antecedentes por el mismo delito.

Los operativos de esta semana se enfocaron en el líder de la banda, que se encuentra alojado en la cárcel de Sierra Chica, y en su cómplice, quien cumple su condena en la Unidad Penitenciaria de Merlo.

Este procedimiento representa el segundo golpe contra el jefe de la organización. El hombre ya contaba con antecedentes por cometer este tipo de delitos mientras estaba preso en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.

En aquella oportunidad, la red criminal contaba con la ayuda externa de sus parejas. Ellas eran las encargadas de poner a disposición sus cuentas bancarias para cobrar el dinero de las extorsiones y luego transferirlo a una cuenta a nombre del principal implicado.

Durante el operativo concretado por la Policía de la Ciudad, se secuestraron los teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital que los detenidos usaban para llevar a cabo los chantajes. Con este material, los investigadores lograron determinar que los dos presidiarios eran los autores de los delitos cometidos.