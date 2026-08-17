Femicidio de Villa Devoto: los detalles impactantes de la autopsia

Romina Calvo fue asesinada por su esposo, Walter Verón, en un lapso de entre tres y cuatro minutos. El atacante, que utilizó una cuchilla de cocina para cometer el crimen, continúa internado en grave estado.
Romina Calvo, la mujer de 40 años asesinada días atrás por su esposo, Walter Humberto Verón, en el barrio porteño de Villa Devoto, recibió 46 puñaladas en un lapso de entre tres y cuatro minutos, según reveló la autopsia. El agresor utilizó una cuchilla de cocina para provocar las heridas punzocortantes a la víctima en el torso, las axilas, los brazos, la cara, el cuello, la cabeza y la espalda.
Calvo sufrió 53 lesiones: 46 de ellas fueron puñaladas y las otras siete producto del forcejeo que mantuvo con su marido para defenderse. De acuerdo a los detalles de la necropsia, la herida que mató a Calvo fue la número 36, una cuchillada asestada en el lado derecho del epigastrio, la boca del estómago.
El Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 62, a cargo de Darío Bonanno, Secretaría 89 de Juan Pablo Petrecca, caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio, al tiempo que los hijos del matrimonio, de 23, 21 y ocho años, se encuentran con asistencia psicológica.
Al determinar que el atacante no estaba dentro de la vivienda de Pedro Morán al 5200, se realizó un operativo cerrojo, y se concretó su detención a 200 metros del lugar. El hombre tenía una herida cortante en su cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde continúa internado en grave estado en terapia intensiva.
Verón había sido condenado en 2018 en una causa por lesiones leves en perjuicio de su pareja. La denuncia fue realizada en 2017 y el Juzgado Correccional N.º 2 del Departamento Judicial de La Matanza lo declaró culpable un año después. Además, se negó la existencia de denuncias llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.
Walter Verón dejó una carta en la escena del crimen en la que intentó justificar su accionar: “No la aguanto más”. Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el escrito fue hallado en la habitación matrimonial. Algunos fragmentos reflejaron malestar por “contactos” de la víctima y deudas.
“Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”, señaló la carta encontrada por las autoridades. “Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos, está ‘Pity’, le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa”, agregó.
“Ahora quiere vivir la vida sin mí. No la aguanto más”, reconoció Verón y concluyó con un mensaje para sus hijos: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre”.