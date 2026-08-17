Femicidio de Villa Devoto: los detalles impactantes de la autopsia

Verón había sido condenado en 2018 en una causa por lesiones leves en perjuicio de su pareja. La denuncia fue realizada en 2017 y el Juzgado Correccional N.º 2 del Departamento Judicial de La Matanza lo declaró culpable un año después. Además, se negó la existencia de denuncias llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

La carta del femicida de Villa Devoto: "No la aguanto más"

Walter Verón dejó una carta en la escena del crimen en la que intentó justificar su accionar: “No la aguanto más”. Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el escrito fue hallado en la habitación matrimonial. Algunos fragmentos reflejaron malestar por “contactos” de la víctima y deudas.

“Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”, señaló la carta encontrada por las autoridades. “Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos, está ‘Pity’, le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa”, agregó.

“Ahora quiere vivir la vida sin mí. No la aguanto más”, reconoció Verón y concluyó con un mensaje para sus hijos: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre”.