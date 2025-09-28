Desbaratan una banda que desguazaba camionetas 4x4 robadas en el Conurbano

El operativo, que incluyó una serie de allanamientos simultáneos en Moreno y Paso del Rey, terminó con la detención de cuatro hombres y el secuestro de una enorme cantidad de autopartes listas para ser comercializadas en el mercado negro.

La investigación se inició a raíz de la denuncia por el robo de una camioneta Volkswagen Amarok en la calle Guaminí al 1300, en el barrio porteño de Mataderos. A partir de ese hecho, la División Investigaciones de la Comisaría 9 desplegó tareas de seguimiento, análisis de patrones delictivos y vigilancia encubierta, que permitieron conectar ese episodio con otros robos similares en distintas zonas de la Ciudad y del Gran Buenos Aires.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron identificar varios domicilios vinculados a la banda. Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en las calles San Ignacio de Loyola al 5300 y Araucanos al 6200, en Moreno, y en un predio situado en la Avenida De la Ribera y Merlo, en Paso del Rey.

La orden fue emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, a cargo del juez Buisel Quintana, quien dispuso la participación de grupos especiales de irrupción y contención para reforzar la seguridad durante los procedimientos.

La Policía de la Ciudad los sorprendió en pleno desguace

En uno de los depósitos allanados, ubicado en Camino de la Ribera y Merlo, los agentes sorprendieron a cuatro personas en pleno trabajo de desguace. Los sospechosos, todos argentinos y mayores de edad, fueron detenidos en el acto.

En el lugar, además, la Policía halló un impresionante arsenal de autopartes: 26 puertas, 36 ópticas delanteras, 21 traseras, 16 guardabarros, 23 radiadores, 21 computadoras (ECU), 14 tableros, cinco capots, dos portones traseros, 15 paragolpes, 43 butacas y siete herramientas de corte.

También se encontraron vehículos con pedido de secuestro vigente y piezas con numeraciones adulteradas, lo que evidencia el destino de esas partes en un circuito ilegal de difícil rastreo.

Tecnología sofisticada

Las pericias preliminares confirmaron que la banda utilizaba tecnología sofisticada para vulnerar los sistemas de seguridad de las camionetas. Mediante dispositivos capaces de copiar en forma remota la frecuencia de las llaves electrónicas, lograban abrir y encender los vehículos sin dejar señales de violencia en cerraduras o ventanillas. Una vez sustraídos, los trasladaban rápidamente a depósitos en la provincia de Buenos Aires, donde eran desarmados y sus componentes introducidos en el mercado clandestino.

“Este procedimiento no solo nos permitió detener a los responsables, sino también abrir nuevas líneas de investigación para rastrear la ruta de las autopartes y detectar a otros involucrados en la cadena de comercialización ilegal”, señalaron fuentes policiales tras el operativo.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá avanzar en la identificación de las autopartes y en la determinación de la procedencia de cada vehículo desguazado. Mientras tanto, la Policía de la Ciudad continuará con tareas de inteligencia para dar con posibles cómplices y compradores de las piezas robadas.

El procedimiento representa un nuevo paso en la lucha contra una de las modalidades delictivas más frecuentes en el conurbano bonaerense: el robo de vehículos para el abastecimiento del mercado negro de autopartes, un negocio ilegal que mueve millones de pesos y que, según advierten investigadores, alimenta una cadena que involucra desde ladrones hasta talleres clandestinos y comercios de repuestos no habilitados.