Detención de Abel Guzmán: habló el dueño de la peluquería de Recoleta

“La verdad es que ya había pasado mucho tiempo, por suerte lo capturaron y se hizo justicia por Germán”, expresó Facundo Verdini.

A pesar de que se mostró contento por la captura, el hombre cree que también buscaba asesinarlo, defensa que argumentó durante la causa con la viralización de un video de la cámara de seguridad donde se lo ve al acusado corriendo detrás suyo luego del asesinato: “Estaba a 10 minutos de donde estoy trabajando ahora”.

“Ahora estoy trabajando en mi otra peluquería en Parque Leloir. Pero no lo puedo creer que lo hayan agarrado a 10 minutos de donde yo me encuentro ahora, o a veinte minutos de mi casa, cuando uno pensaba que el tipo estaba en la otra punta del mundo, en otro país. El común de la gente pensaba ‘chau, se fue a Paraguay o Bolivia, y no lo agarran más’, pero pueden estar escondidos a la vuelta de tu casa”, enfatizó Verdini en diálogo con un medio matutino.

Sobre cómo supo de la captura del acusado, señaló: “Me enteré por teléfono, por la cantidad de mensajes que me llegaron, pero yo estoy trabajando y no vi la tele ni sé nada de las noticias. Pero me da alegría saber que lo agarraron”.

El peluquero fue detenido 10 semanas después de haber cometido el crimen de Germán Medina dentro de la peluquería Verdini en Recoleta, presuntamente por celos en la profesión.

Fue en la tarde del miércoles cuando un vecino de Moreno llamó al 911 para dar aviso de que el acusado se encontraba en una vivienda cercana a su casa.

Voceros de la fuerza de seguridad informaron que "detectives de la División Capturas de Prófugos de la Policía de la Ciudad tenían el dato de dónde Guzmán podía estar escondido. Hicieron una discreta vigilancia hasta que lo vieron salir y lo detuvieron".

Para el dueño de la peluquería la recompensa de $5 millones ofrecida por el Ministerio de Seguridad ayudó a su detención.

Abel Guzmán no declaró por el crimen del peluquero en Recoleta

El detenido Abel Guzmán, acusado por el crimen de su colega peluquero Germán Medina, no declaró frente al juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento y fue imputado por el delito de homicidio agravado.

En la mañana de este jueves el acusado había sido trasladado hasta el edificio de Lavalle 1171, casi calle Libertad, para su declaración ante el juez, sin embargo, después de varios minutos se confirmó que Guzmán no dio testimonio.

El peluquero está acusado de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" pero esa calificación podría ser incluso más severa por la posible "premeditación".

Detenido desde ayer, Guzmán no había designado aún un abogado en el expediente, pero tras la audiencia se confirmó que su defensor es Héctor Costa y el detenido fue trasladado a una comisaría en Chacarita.

Los investigadores de la División Capturas de la Policía de la Ciudad dieron con Guzmán en una casaquinta de Moreno.

En la puerta del edificio judicial de Lavalle al 1100, Costa confirmó que el acusado no declaró frente al juez Javier Sánchez Sarmiento y dijo: "El crimen no fue premeditado y él está arrepentido".

Aunque se sumó a la defensa hace pocas horas, el abogado indicó que pudo hablar con el detenido sobre la indagatoria y de cómo se va a encaminar la defensa: "Le comenté que hoy lo iba a ir a visitar para realizar un escrito y explicarle mejor la estrategia". Asimismo, Costa remarcó que el acusado tiene problemas de salud y que buscarán que no quede detenido, mientras que otra de las cuestiones a las que hizo hincapié es que durante estos más de dos meses "nadie lo ayudó" y que no le explicó por qué estuvo tanto tiempo prófugo.

Por su lado, el abogado de la familia de la víctima, Juan Manuel Dragani manifestó que el acusado "en ningún momento mostró intenciones de arrepentimiento".

"Se nota que todavía no leyeron la causa como corresponde. Él sabía lo que hacía y por eso estuvo prófugo tanto tiempo", enfatizó Dragani.

Con respecto a lo que se dijo al comienzo de la causa de que el acusado no sabía manipular armas, el defensor insistió: "Es una barbaridad que digan eso. En el video se ve claramente que sí. Lo peor es que todavía no sabemos donde está el arma".

Acerca de lo que esperan de la Justicia, Dragani fue contundente: "Queremos llegar a una condena a perpetua. No hay posibilidad de que lo liberen y que tenga privilegios".

Por último, informó que tanto la mamá de Medina, como su hermana, están enteradas de todo, pero que no se acercaron hasta la indagatoria para que no pasen un mal momento: "Ayer a la noche la mamá se descompensó". .