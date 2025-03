Detuvieron a Elías Piccirillo, ex pareja de Jesica Cirio

Luego de varios allanamientos, el acusado se presentó con su abogado este mediodía en su casa de Yacht de Nordelta.

Dicha investigación comenzó luego de que el financiero Francisco Hauque, también detenido, haya manifestado que fue el ex de Cirio quien le armó una causa con la policía de la Ciudad.

La detención de Piccirillo ocurre días semanas después de que la modelo y conductora confirmara que están separados a 8 meses del casamiento.

Cirio también abandonó la casa que compartían para evitar un mal momento junto a su hija ante un posible allanamiento, que finalmente se concretó en las últimas horas

Jesica Cirio se despega de Piccirillo

La modelo se defendió de las acusaciones en su contra. En un intercambio de mensajes con Karina Iavícoli (intrusos - América TV), dijo que no conocía a Francisco Hauque, el denunciante de Piccirillo: “Es mentira que conozco a los Hauque, no había ninguna relación entre las parejas”.

Hauque fue, incluso, advertido por Cirio: “Me involucra en esto y no le va a salir gratis. Mi buen nombre y honor, solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos”.

Por último, contó por qué no hablaba en TV como cuando estalló en escándalo con Martín Insaurralde: “No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe (Telefé) que me lo esté pidiendo”.